COVID набирає обертів: за добу ще один антирекорд

У МОЗ повідомили, що за минулу добу в госпіталізації потребувало рекордна кількість хворих.

Коронавірус продовжує бити антирекорди в Україні. За минулу добу коронавірусною інфекцією захворіли майже дві тисячі українців.

Крім того, ще один антирекорд зафіксований за кількістю госпіталізованих - за 18 серпня о лікарні потрапили 463 хворих.

Про це на брифінгу 19 серпня заявив глава МОЗ Максим Степанов.

19 серпня (за станом на 9:00) в Україні 96403 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2144 летальні, 49737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано +1967 нових випадків. Всього проведено 1335000 тестування методом ПЛР. Всього за добу виписано 812 пацієнтів.

З рекордних 1 967 нових хворих - 121 дитина і 105 медпрацівників. Всього за час епідемії серед хворих 6 602 - діти, 9 923 - медпрацівники.

За словами Степанова, "COVID набирає обертів, ми бачимо цю тенденцію останній місяць. Ми дуже швидко перейшли кордон в тисячу хворих в добу, зараз ми наближаємося до двох тисяч хворих".

Всі можливості медицини працюють зараз на надання допомоги хворим COVID-19, але дуже важливо, щоб ми попереджали це захворювання. Це можливо досягти тільки одним способом - дотримуватися правил, які ми встановили ".

Захворюваність коронавірусом в регіонах України:

Вінницька область - 3323 випадки;

Волинська область - 4878 випадків;

Дніпропетровська область - 1816 випадків;

Донецька область - +1122 випадку;

Житомирська область - 2536 випадків;

Закарпатська область - 6552 випадки;

Запорізька область - 1 179 випадків;

Івано-Франківська область - 7122 випадки;

Кіровоградська область - 748 випадків;

м Київ - 10 945 випадків;

Київська область - 4685 випадків;

Львівська область - 12 448 випадків;

Луганська область - 194 випадки;

Миколаївська область - 857 випадків;

Одеська область - 5281 випадок;

Полтавська область - 582 випадки;

Рівненська область - 7953 випадки;

Сумська область - 1023 випадки;

Тернопільська область - 4001 випадок;

Харківська область - 6607 випадків;

Херсонська область - 312 випадків;

Хмельницька область - 1678 випадків;

Чернівецька область - 8108 випадків;

Черкаська область - 1175 випадків;

Чернігівська область - 1278 випадків.

Варто зазначити, що попередній антирекорд по добовій захворюваності був зафіксований 15 серпня - 1 847 нових хворих, більш ніж на 100 заражень менше, ніж зараз.

Як повідомлялося, у світі на коронавірусною інфекцію вже захворіло 22,5 мільйона людей. Найбільше хворих у Сполучених Штатах, Індії, країнах Латинської Америки. Україна в світовому антирейтингу перебуває на 31 місці.