COVID набирає обертів: за добу ще один антирекорд

Коронавірус продовжує бити антирекорди в Україні. За минулу добу коронавірусною інфекцією захворіли майже дві тисячі українців.
Крім того, ще один антирекорд зафіксований за кількістю госпіталізованих - за 18 серпня о лікарні потрапили 463 хворих.
Про це на брифінгу 19 серпня заявив глава МОЗ Максим Степанов.
19 серпня (за станом на 9:00) в Україні 96403 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2144 летальні, 49737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано +1967 нових випадків. Всього проведено 1335000 тестування методом ПЛР. Всього за добу виписано 812 пацієнтів.
З рекордних 1 967 нових хворих - 121 дитина і 105 медпрацівників. Всього за час епідемії серед хворих 6 602 - діти, 9 923 - медпрацівники.
За словами Степанова, "COVID набирає обертів, ми бачимо цю тенденцію останній місяць. Ми дуже швидко перейшли кордон в тисячу хворих в добу, зараз ми наближаємося до двох тисяч хворих".
Всі можливості медицини працюють зараз на надання допомоги хворим COVID-19, але дуже важливо, щоб ми попереджали це захворювання. Це можливо досягти тільки одним способом - дотримуватися правил, які ми встановили ".
Захворюваність коронавірусом в регіонах України:
Варто зазначити, що попередній антирекорд по добовій захворюваності був зафіксований 15 серпня - 1 847 нових хворих, більш ніж на 100 заражень менше, ніж зараз.
Як повідомлялося, у світі на коронавірусною інфекцію вже захворіло 22,5 мільйона людей. Найбільше хворих у Сполучених Штатах, Індії, країнах Латинської Америки. Україна в світовому антирейтингу перебуває на 31 місці.