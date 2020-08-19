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Середа, 19.08.2020
COVID набирає обертів: за добу ще один антирекорд
COVID набирає обертів: за добу ще один антирекорд
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COVID набирає обертів: за добу ще один антирекорд

COVID набирає обертів: за добу ще один антирекорд
Оновлено 12:57 Сьогодні Телеграф
У МОЗ повідомили, що за минулу добу в госпіталізації потребувало рекордна кількість хворих.

Коронавірус продовжує бити антирекорди в Україні. За минулу добу коронавірусною інфекцією захворіли майже дві тисячі українців.

Крім того, ще один антирекорд зафіксований за кількістю госпіталізованих - за 18 серпня о лікарні потрапили 463 хворих.

Про це на брифінгу 19 серпня заявив глава МОЗ Максим Степанов.

19 серпня (за станом на 9:00) в Україні 96403 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2144 летальні, 49737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано +1967 нових випадків. Всього проведено 1335000 тестування методом ПЛР. Всього за добу виписано 812 пацієнтів.

З рекордних 1 967 нових хворих - 121 дитина і 105 медпрацівників. Всього за час епідемії серед хворих 6 602 - діти, 9 923 - медпрацівники.

За словами Степанова, "COVID набирає обертів, ми бачимо цю тенденцію останній місяць. Ми дуже швидко перейшли кордон в тисячу хворих в добу, зараз ми наближаємося до двох тисяч хворих".

Всі можливості медицини працюють зараз на надання допомоги хворим COVID-19, але дуже важливо, щоб ми попереджали це захворювання. Це можливо досягти тільки одним способом - дотримуватися правил, які ми встановили ".

Захворюваність коронавірусом в регіонах України:

  • Вінницька область - 3323 випадки;
  • Волинська область - 4878 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1816 випадків;
  • Донецька область - +1122 випадку;
  • Житомирська область - 2536 випадків;
  • Закарпатська область - 6552 випадки;
  • Запорізька область - 1 179 випадків;
  • Івано-Франківська область - 7122 випадки;
  • Кіровоградська область - 748 випадків;
  • м Київ - 10 945 випадків;
  • Київська область - 4685 випадків;
  • Львівська область - 12 448 випадків;
  • Луганська область - 194 випадки;
  • Миколаївська область - 857 випадків;
  • Одеська область - 5281 випадок;
  • Полтавська область - 582 випадки;
  • Рівненська область - 7953 випадки;
  • Сумська область - 1023 випадки;
  • Тернопільська область - 4001 випадок;
  • Харківська область - 6607 випадків;
  • Херсонська область - 312 випадків;
  • Хмельницька область - 1678 випадків;
  • Чернівецька область - 8108 випадків;
  • Черкаська область - 1175 випадків;
  • Чернігівська область - 1278 випадків.

Варто зазначити, що попередній антирекорд по добовій захворюваності був зафіксований 15 серпня - 1 847 нових хворих, більш ніж на 100 заражень менше, ніж зараз.

COVID-19: В ВООЗ заявили про нову фазу пандемії коронавірусу

Як повідомлялося, у світі на коронавірусною інфекцію вже захворіло 22,5 мільйона людей. Найбільше хворих у Сполучених Штатах, Індії, країнах Латинської Америки. Україна в світовому антирейтингу перебуває на 31 місці.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Пандемия, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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