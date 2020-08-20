Популярна туристична країна серед українців вимагатиме тест на COVID-19

Єгипет з 1 вересня буде вимагати від мандрівників негативний тест на коронавірус.

З 1 вересня від туристів, які подорожують до Єгипту, будуть вимагати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Телеграм-канал Держприкордонслужби

"З 1 вересня Єгипет вимагатиме від туристів, що прибувають в країну, негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 ... Дане рішення було прийнято через зростання числа випадків інфікування в деяких країнах", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, статистика захворюваності коронавірусом продовжує бити антирекорди: за минулу добу вперше виявили понад дві тисячі нових випадків коронавірусу, померла рекордна кількість хворих.