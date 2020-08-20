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Коронакриза: як змінився ринок праці в Україні

Коронакриза: як змінився ринок праці в Україні
Оновлено 17:54 Сьогодні Телеграф
На цей момент статус безробітного мають майже 488 тис українців, з них 411 тис отримують допомогу. На одне робоче місце претендує 9 громадян. Про це повідомляють у Державній службі зайнятості.

"З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. Осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зараз ситуація змінюється і поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних і зростає кількість поданих в службу зайнятості вакансій.

"Так, в квітні статус безробітного отримали 149 тис. Осіб, в травні їх кількість становила 97 тис. Осіб, в червні - 75 тис., В липні - 68 000 тисяч ... За п'ять місяців карантину роботу вдалося знайти для 245 тис. громадян, з них - 168 тис. безробітних. у липні роботодавці подали центрам зайнятості 61 тис. вакансій, що на 5% більше, ніж в червні, і на 40% (або на 18 тисяч) більше, ніж в квітні поточного року. по станом на середину серпня на одне робоче місце претендувало 9 безробітних ", - додали в повідомленні.

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Відзначається, що за станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тисяч українців (проти 276 тисяч на цю ж дату минулого року), допомогу з безробіття отримують 411 тисяч громадян. Також в центри зайнятості вже подано понад 220,5 тис. Пакетів документів, прийнято 202 тис. Позитивних рішень для надання фінансової допомоги 365,6 тис. Осіб.

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Все по темі:

Україна, Коронавірус, Криза, Держслужба зайнятості.

Автор:

Телеграф
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