Сьогодні - День Державного прапора України

Традиційно за день до Дня незалежності в Україні відзначають День Державного прапора.

День Державного прапора відзначається в Україні щорічно 23 серпня.

Раніше це свято відзначалося в столиці України Києві місяцем раніше, 24 липня. Вперше синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією саме в цей день в 1990 році.

Громадяни України не були впевнені, що Декларацію про державний суверенітет візьмуть, але 16 липня 1990 року ця все-таки сталося. На честь історичної події вже 24 липня того ж року над Києвом вперше за 70 років було піднято український прапор. Зараз цей прапор зберігають в Національному музеї історії України.

У 2009 указом президента України уряд запровадив щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня.

Історія нинішнього синьо-жовтого прапора дуже давня. Починаючи з часів хрещення Русі, ці кольори завжди були присутні на прапорах Української держави різних століть.

На честь цього свята вчора, 22 серпня, в Києві урочисто підняли найбільший і найвищий в Україні державний прапор. Трансляцію заходу вів на YouTube-каналі київський міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо, патрульна поліція розповіла, що центрі Києва 23-24 серпня буде перекрито рух.