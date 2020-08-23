"Після потрапляння першої ракети пасажири були ще живі": в Ірані розкрили нові подробиці трагедії рейсу PS752

В Ірані розкрили деякі дані, отримані в ході аналізу бортових самописців збитого в січні над Тегераном літака МАУ.

Так, повідомляється, що по літаку було випущено дві ракети. Друга потрапила в літак через 25 секунд після першої, але тільки 19 секунд з цього проміжку були зафіксовані на записах через пошкодження від першої ракети, заявив глава Організації цивільної авіації Ірану Тураджі Дехгані-Зангане, передає Reuters.

"Через 19 секунд після того, як перша ракета потрапила в літак, голоси пілотів в кабіні показали, що пасажири були живі ... 25 секунд по тому друга ракета потрапила в літак ... Отже, з чорного ящика літака не було отримано жодного аналізу характеристик і впливу другої ракети ", - повідомив він.

За словами Зангане, льотний екіпаж літака - два пілоти і інструктор - до останнього намагалися утримувати керування літаком.

Він закликав також "не політизувати аналіз даних з" чорних ящиків ".

Нагадаємо, Іран готовий виплатити компенсацію за збиті українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" Boeing-737, що виконував рейс PS752 за маршрутом "Тегеран-Київ", зазнав аварії в районі Тегерана після кілька хвилин після зльоту. На борту знаходилося 176 чоловік, які всі загинули. Пізніше з'ясувалося, що лайнер був збитий іранською ракетою.