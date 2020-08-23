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"Після потрапляння першої ракети пасажири були ще живі": в Ірані розкрили нові подробиці трагедії рейсу PS752
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"Після потрапляння першої ракети пасажири були ще живі": в Ірані розкрили нові подробиці трагедії рейсу PS752

"Після потрапляння першої ракети пасажири були ще живі": в Ірані розкрили нові подробиці трагедії рейсу PS752
Оновлено 17:45 Сьогодні Телеграф УНН
В Ірані розкрили деякі дані, отримані в ході аналізу бортових самописців збитого в січні над Тегераном літака МАУ.

Так, повідомляється, що по літаку було випущено дві ракети. Друга потрапила в літак через 25 секунд після першої, але тільки 19 секунд з цього проміжку були зафіксовані на записах через пошкодження від першої ракети, заявив глава Організації цивільної авіації Ірану Тураджі Дехгані-Зангане, передає Reuters.

"Через 19 секунд після того, як перша ракета потрапила в літак, голоси пілотів в кабіні показали, що пасажири були живі ... 25 секунд по тому друга ракета потрапила в літак ... Отже, з чорного ящика літака не було отримано жодного аналізу характеристик і впливу другої ракети ", - повідомив він.

За словами Зангане, льотний екіпаж літака - два пілоти і інструктор - до останнього намагалися утримувати керування літаком.

Він закликав також "не політизувати аналіз даних з" чорних ящиків ".

Нагадаємо, Іран готовий виплатити компенсацію за збиті українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

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Пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" Boeing-737, що виконував рейс PS752 за маршрутом "Тегеран-Київ", зазнав аварії в районі Тегерана після кілька хвилин після зльоту. На борту знаходилося 176 чоловік, які всі загинули. Пізніше з'ясувалося, що лайнер був збитий іранською ракетою.

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Иран, МАУ, PS752.

Автор:

Телеграф
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