Україна закриває кордон для іноземців

Деякі категорії іноземних громадян все таки зможуть в'їхати в країну. Крім того, розпорядження діє до 28 вересня.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинний зонування так само продовжать.

Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.

Відповідне рішення почне діяти з 00:00 29 серпня до 28 вересня.

"Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб до кінця вересня, майже до кінця вересня, закрити кордони для в'їзду іноземних громадян. Звичайно, крім тих іноземців, які мають дозвіл на проживання в Україні", - заявив Шмигаль.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що обмеження на в'їзд, зокрема, не стосується іноземців, які мають дозвіл на проживання в Україні. Також воно не стосується іноземних громадян, які прямують транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд протягом двох днів, осіб, які навчаються в українських вишах, представників міжнародних місій або прибувають на запрошення дипломатичних представництв України та ін.

Як повідомлялося, за станом на ранок 26 серпня в Україні лабораторно підтвердили 110 085 випадків COVID-19, з них за добу - 1670. Приріст захворюваності збільшився на 12 осіб.

Український уряд зайнялося активізацією всіх сил для запобігання другої хвилі Коронавірусного захворювання.