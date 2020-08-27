Погодні крайнощі: в Україні прогнозують зливи, грози і спеку

Північ і захід знову омиватимуть дощі, там також знизяться градуси, а південь і схід будуть страждати від спеки.

В Україні в четвер, 27 серпня, в більшості областей пройдуть дощі і грози, місцями очікуються сильні зливи. Крім того, синоптики прогнозують сильний вітер.

Про це свідчать синоптичні карти Українського гідрометцентру.

Погода в регіонах

У західний регіон накриють дощі і грози, місцями посилення вітру до 15-20 м / с. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +22 ... + 24 °.

На півночі місцями очікуються короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі +12 ... + 14 °, вдень +22 ... + 24 °.

У центральних областях можливий дощ.

У Полтавській і Кіровоградській областях сухо, вночі +13 ... + 15 °, удень +26 ... + 28 °. У Черкаській області прогнозують дощі та грози, вночі +13 ... + 15 °, вдень +25 ... + 27 °.

На сході встановиться літня спека, опадів не передбачається. Температура повітря вночі +14 ... + 16 °, удень +27 ... + 29 °. На півдні країни і в Криму сонячна погода, встановиться спека. Температура повітря вночі +17 ... + 19 °, вдень +28 ... + 30 °.

Погода у Києві

У столиці в четвер синоптики прогнозують після обіду дощ і грозу. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, удень +21 ... + 23 °. По області протягом дня очікується грозовий дощ, удень +22 ... + 24 °.

28 і 29 серпня в Україні ночі будуть по осінньому холодними до +11 ... + 13 °, а вдень прогнозують річну спеку до +30 ... + 32 °. Опади очікуються лише в західному регіоні.

30 і 31 серпня в Україні погода істотно не зміниться, спекотна погода встановиться в усіх областях, лише на заході спеку розбавлять грозові дощі. Температура повітря вночі +15 ... + 17 °, вдень +30 ... + 32 °.