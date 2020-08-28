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28 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

28 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
11:44 Сьогодні Телеграф Фото: pinterest.com
За церковним календарем щорічно 28 серпня справляють Успіння Пресвятої Богородиці.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці - день закінчення земного життя Святої Діви Марії, Матері Ісуса Христа, її відхід на небо.

Згідно з переказами, за три дні до смерті Матері Божої явився архангел Гавриїл і попередив її про перехід до життя небесного, який повинен відбутися зовсім скоро, і в знак підтвердження своєї присутності і правдивості сказаного подарував їй пальмову гілку.

У зазначений день апостоли, які проповідували в різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись і здійснити поховання Матері Божої. А сам Ісус Христос в супроводі душ праведників, ангелів та архангелів зійшов на землю і забрав тіло і душу Богородиці на небеса.

Успіння Пресвятої Богородиці

Для багатьох людей святкування дня смерті Божої Матері може виглядати дивним, адже цей день пов'язаний з сумом, болем і втратами. Однак християнська віра розглядає смерть як випробування, яке кожен повинен пройти, щоб перейти в вічне життя. Тому церква називає цей день саме успінням, а не смертю. Відповідно, Успіння Богородиці вважається святом, а не приводом для смутку, адже Богоматір возз'єдналася зі своїм сином.

З Успінням Пресвятої Богородиці 2020! Красиві СМС-привітання у прозі, віршах, листівках

Що не рекомендується робити 28 серпня:

  • Не можна займатися домашньою роботою - прибирати, прати, шити;
  • Брати в руки гострі предмети, хліб, наприклад, ламають руками;
  • Варити їжу, це нібито тягне за собою серйозні проблеми зі здоров'ям;
  • Влаштовувати гучні гуляння;
  • Лаятися і сваритися;
  • Бажати комусь зла - воно неодмінно повернеться до вас;
  • Розводити вогонь - так можна привернути біду;
  • Ходити босоніж на Успіння - нібито так можна зібрати всі хвороби;
  • Молодим неодруженим дівчатам не можна стригти волосся, щоб не зіпсувати долю;
  • Не можна одягати старий одяг або незручне взуття, тому що якщо натрете ноги в цей день, то весь життєвий шлях буде в мозолях.

Народні прикмети 28 серпня

  • Якщо до Успіння землю розорати, то можна встигнути ще одну копицю потиснути.
  • З'явилася веселка на небі - прикмета до того, що осінь буде теплою.
  • Гарна погода - Бабине літо буде прохолодним.
  • Багато павутини - прикмета на 28 серпня до того, що зима буде морозною і малосніжною.

У кого іменини 28 серпня?

Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір, Марія.

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Все по темі:

Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
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