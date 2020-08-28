28 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Свято Успіння Пресвятої Богородиці - день закінчення земного життя Святої Діви Марії, Матері Ісуса Христа, її відхід на небо.
Згідно з переказами, за три дні до смерті Матері Божої явився архангел Гавриїл і попередив її про перехід до життя небесного, який повинен відбутися зовсім скоро, і в знак підтвердження своєї присутності і правдивості сказаного подарував їй пальмову гілку.
У зазначений день апостоли, які проповідували в різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись і здійснити поховання Матері Божої. А сам Ісус Христос в супроводі душ праведників, ангелів та архангелів зійшов на землю і забрав тіло і душу Богородиці на небеса.
Для багатьох людей святкування дня смерті Божої Матері може виглядати дивним, адже цей день пов'язаний з сумом, болем і втратами. Однак християнська віра розглядає смерть як випробування, яке кожен повинен пройти, щоб перейти в вічне життя. Тому церква називає цей день саме успінням, а не смертю. Відповідно, Успіння Богородиці вважається святом, а не приводом для смутку, адже Богоматір возз'єдналася зі своїм сином.
Що не рекомендується робити 28 серпня:
Народні прикмети 28 серпня
У кого іменини 28 серпня?
Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір, Марія.