Скачать
П'ятниця, 28.08.2020
Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд
Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд
В Україні зросла реальна зарплата: деталі
В Україні зросла реальна зарплата: деталі
Швейцарія оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй
Швейцарія оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй
На офіційному сайті Samsung "засвітився" смартфон Galaxy S20 Fan Edition
На офіційному сайті Samsung "засвітився" смартфон Galaxy S20 Fan Edition

Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії

Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії
Оновлено 15:00 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
Українським збирачам ягід заборонили в'їзд до Фінляндії.

Фінляндія з сьогоднішнього дня, 28 серпня, закрила кордон для збирачів лісових ягід з-поза меж ЄС країн з поганою епідеміологічною ситуацією.

Про це повідомляється на сайті Державної ради Фінляндії.

Відзначається, що обмеження діятимуть з 28 серпня по 18 вересня і торкнуться також українських працівників.

Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд

При цьому до Фінляндії можуть їхати на заробітки громадяни Південної Кореї, Грузії, Руанди, Тунісу, Уругваю і Нової Зеландії.

"Збирачам ягід потрібно надати довідку про допуск до роботи. Її перевіряють прикордонники", - йдеться в повідомленні.

  • У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинний зонування так само продовжать. Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.
  • Український уряд зайнялося активізацією всіх сил для запобігання другої хвилі Коронавірусние захворювання.
  • Станом на 28 серпня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірус, заразилися 2438 осіб.
Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Финляндия, Заробитчани.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Успінням Пресвятої Богородиці 2020! Красиві СМС-привітання у прозі, віршах, листівках
02 28 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
03 Перші "живі" фото Xiaomi Mi 10T Pro з'явились у мережі
04 Фани б'ють на сполох: шанувальникам не сподобався новий опікун Брітні Спірс
05 Справа про отруєння Навального: в РФ проводять понад два десятки перевірок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі
Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі
Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії
Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії
Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі
Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі
Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся