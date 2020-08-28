Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії

Українським збирачам ягід заборонили в'їзд до Фінляндії.

Фінляндія з сьогоднішнього дня, 28 серпня, закрила кордон для збирачів лісових ягід з-поза меж ЄС країн з поганою епідеміологічною ситуацією.

Про це повідомляється на сайті Державної ради Фінляндії.

Відзначається, що обмеження діятимуть з 28 серпня по 18 вересня і торкнуться також українських працівників.

При цьому до Фінляндії можуть їхати на заробітки громадяни Південної Кореї, Грузії, Руанди, Тунісу, Уругваю і Нової Зеландії.

"Збирачам ягід потрібно надати довідку про допуск до роботи. Її перевіряють прикордонники", - йдеться в повідомленні.