Аваков: За минулий рік під час виконання обов'язків загинуло 23 працівників МВС

Всього за роки незалежності загинули 1690 правоохоронців, з них з початку проведення АТО / ООС - 462.
"Щороку ми зустрічаємося тут, на Солом'янській площі, щоб вшанувати правоохоронців, які загинули, рятуючи життя людей, а в останні роки ще й захищаючи державу від агресора на сході України. З цього року указом президента День пам'яті працівників органів системи МВС, які загинули під час виконанні службових обов'язків, з'єднуються з Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Саме в цей день, в серпні 2014 року, в результаті російської збройної агресії на сході нашої держави, під час виходу наших військовослужбовців з оточення окупантів поблизу м Іловайськ, Україна зазнала найбільших втрат. Серед них значна частина - добровольчі батальйони Національної гвардії і міліціонери ", - заявив Аваков, повідомляє прес-служба МВС.
"Дуже боляче втрачати побратимів, ще болючіше сповіщати близьких про загибель рідної людини. Я низько вклоняюся матерям, вдовам, дітям правоохоронців, які віддали життя за справу боротьби зі злочинністю, за нашу незалежність і суверенітет держави, виконали свій професійний обов'язок високою ціною - ціною власного життя. Вічна пам'ять і слава поліцейським, гвардійцям, прикордонникам, рятувальникам, які не злякалися, не схибили, не дали ", - додав він.
Міністр підкреслив, що професія правоохоронця завжди пов'язана з ризиком, тому її вибирають тільки мужні люди, які готові жертвувати заради спокою, порядку, закону, України.