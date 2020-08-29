Скачать
Субота, 29.08.2020
Епідемія COVID-19: в Україні знову антирекорд за кількістю випадків зараження
Епідемія COVID-19: в Україні знову антирекорд за кількістю випадків зараження
Путін: РФ вважає легітимними вибори президента Білорусі
Путін: РФ вважає легітимними вибори президента Білорусі
Постол - Рамірес: результати зважування і фінальна дуель поглядів (Відео)
Постол - Рамірес: результати зважування і фінальна дуель поглядів (Відео)
Аккаунт Epic Games зник з App Store
Аккаунт Epic Games зник з App Store

Аваков: За минулий рік під час виконання обов'язків загинуло 23 працівників МВС

Аваков: За минулий рік під час виконання обов'язків загинуло 23 працівників МВС
Оновлено 16:04 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВС
У минулому році під час виконання службових обов'язків загинули 23 співробітники МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Всього за роки незалежності загинули 1690 правоохоронців, з них з початку проведення АТО / ООС - 462.

"Щороку ми зустрічаємося тут, на Солом'янській площі, щоб вшанувати правоохоронців, які загинули, рятуючи життя людей, а в останні роки ще й захищаючи державу від агресора на сході України. З цього року указом президента День пам'яті працівників органів системи МВС, які загинули під час виконанні службових обов'язків, з'єднуються з Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Саме в цей день, в серпні 2014 року, в результаті російської збройної агресії на сході нашої держави, під час виходу наших військовослужбовців з оточення окупантів поблизу м Іловайськ, Україна зазнала найбільших втрат. Серед них значна частина - добровольчі батальйони Національної гвардії і міліціонери ", - заявив Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

"Дуже боляче втрачати побратимів, ще болючіше сповіщати близьких про загибель рідної людини. Я низько вклоняюся матерям, вдовам, дітям правоохоронців, які віддали життя за справу боротьби зі злочинністю, за нашу незалежність і суверенітет держави, виконали свій професійний обов'язок високою ціною - ціною власного життя. Вічна пам'ять і слава поліцейським, гвардійцям, прикордонникам, рятувальникам, які не злякалися, не схибили, не дали ", - додав він.

Карантин у дитсадках: У МОЗ озвучили правила і рекомендації на 1 вересня

Міністр підкреслив, що професія правоохоронця завжди пов'язана з ризиком, тому її вибирають тільки мужні люди, які готові жертвувати заради спокою, порядку, закону, України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Арсен Аваков, МВС.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Третій (Горіховий) Спас 2020: красиві привітання та листівки
02 Заморозити - ніякої користі не буде: які овочі не варто заморожувати
03 Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
04 Не можете схуднути? Топ-4 помилки, які заважають позбутися від зайвої ваги
05 ЗМІ: Лукашенко дав пряму вказівку силовикам щодо протестуючих
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Епідемія COVID-19: В Перу продовжили режим надзвичайного стану
Епідемія COVID-19: В Перу продовжили режим надзвичайного стану
COVID-19: в Берліні проходить масова акція протесту
COVID-19: в Берліні проходить масова акція протесту
50-й день протестів: жителі Хабаровська знову вийшли на вулиці (Відео)
50-й день протестів: жителі Хабаровська знову вийшли на вулиці (Відео)
Помер 43-річний актор Чедвік Боузман: реакція зірок кіновсесвіту Marvel (Фото)
Помер 43-річний актор Чедвік Боузман: реакція зірок кіновсесвіту Marvel (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся