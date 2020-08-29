Аваков: За минулий рік під час виконання обов'язків загинуло 23 працівників МВС

У минулому році під час виконання службових обов'язків загинули 23 співробітники МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Всього за роки незалежності загинули 1690 правоохоронців, з них з початку проведення АТО / ООС - 462.

"Щороку ми зустрічаємося тут, на Солом'янській площі, щоб вшанувати правоохоронців, які загинули, рятуючи життя людей, а в останні роки ще й захищаючи державу від агресора на сході України. З цього року указом президента День пам'яті працівників органів системи МВС, які загинули під час виконанні службових обов'язків, з'єднуються з Днем пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Саме в цей день, в серпні 2014 року, в результаті російської збройної агресії на сході нашої держави, під час виходу наших військовослужбовців з оточення окупантів поблизу м Іловайськ, Україна зазнала найбільших втрат. Серед них значна частина - добровольчі батальйони Національної гвардії і міліціонери ", - заявив Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

"Дуже боляче втрачати побратимів, ще болючіше сповіщати близьких про загибель рідної людини. Я низько вклоняюся матерям, вдовам, дітям правоохоронців, які віддали життя за справу боротьби зі злочинністю, за нашу незалежність і суверенітет держави, виконали свій професійний обов'язок високою ціною - ціною власного життя. Вічна пам'ять і слава поліцейським, гвардійцям, прикордонникам, рятувальникам, які не злякалися, не схибили, не дали ", - додав він.

Міністр підкреслив, що професія правоохоронця завжди пов'язана з ризиком, тому її вибирають тільки мужні люди, які готові жертвувати заради спокою, порядку, закону, України.