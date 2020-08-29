Осінній призов: Генштаб планує скоротити строковиків

Генштаб Збройних сил України запланував скоротити число людей, які підлягають призову восени 2020 року. Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу в Facebook.

"З початку року залучено до військової служби за контрактом у Збройних Силах України 25 тис. Чоловік (з них понад 2 тис. Осіб офіцерського складу). Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні- грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету міністрів України ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз в генштабі триває робота по якісному укомплектуванню ВСУ рядовим і сержантами, яка спрямована на збільшення військовослужбовців військової служби за контрактом. Зокрема, вживаються заходи щодо вдосконалення порядку проходження військової служби зазначеної категорії військовослужбовців.

"У військових комісаріатах, які поступово перетворюються в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, триває вдосконалення по організації відбору кандидатів для прийому на військову службу за контрактом. Проведення зазначеної роботи позитивно визначається на кількості громадян, що надходять на військову службу за контрактом і що пов'язують свою подальшу долю зі службою у складі Збройних Сил України ", - сказано в повідомленні.

Крім того, передбачено вдосконалення нормативно-правових актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, забезпечення кар'єрного зростання військовослужбовців і підвищення рівня матеріального (грошового) забезпечення військовослужбовців (з початку 2021 року за збільшенні обсягів видатків по фонду грошового забезпечення за запитом Міноборони України).