День шахтаря в Україні: деталі

В Україні в останню неділю серпня відзначають професійне свято працівників вугільної промисловості - День шахтаря.

Це свято встановлене Указом Президента від 16 серпня 1993 року "на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості".

Раніше в департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації повідомили, що 30 серпня, в День шахтаря, прем'єр-міністр Денис Шмигаль планує відвідати Донецьку область.

Нагадаємо, синоптики прогнозують в Україні спеку в найближчі дні.

Як повідомлялося, за станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі складає 840 892. У свою чергу, одужали 16 327 204 особи.

Також повідомлялося, що станом на ранок неділі, 30 серпня, в Україні зафіксовано вже понад 119 000 випадків коронавірусу, приріст нових випадків за минулі 24 години склав понад 2 000.

Коронавірус SARS-CoV-2 може кілька тижнів залишатися в організмі дитини, буде при цьому безсимптомним носієм.