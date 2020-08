Літо закінчується: якою буде погода в останні дні

Синоптики прогнозують в Україні спеку в найближчі дні. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

30 серпня вночі стовпчики термометрів піднімуться до 14-19 ° C, вдень до 28-33 ° C.

У понеділок, 31 серпня, опади можливі лише в Карпатах, а 1 вересня - в західних областях.

Температура вночі 13-19 ° C, на узбережжі морів до 23 ° C, вдень 30-36 ° C (у північних областях 28-33 ° C), в західних областях 31 серпня 24-29 ° C 1 вересня 21-26°C.

Погода в Україні 30 серпня

У той же час в період 3-7 вересня невеликий короткочасні дощі та грози синоптики прогнозують лише в західній частині, а 6-7 вересня - і в північних областях.

Температура вночі 12-18 ° C, вдень 30-36 ° C, в північних областях 23-29 ° C, у західних областях 20-26 ° C.

У Києві та області 30 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Погода в Україні 31 серпня

Температура вночі 13-18 ° C, вдень 30-33 ° C. 31 серпня -1 вересня теж прогнозують мінливу хмарність.

Температура вночі 13-18 ° C, вдень 31 серпня 29-34 ° C 1 вересня 26-31 ° C.