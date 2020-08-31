Скачать
Понеділок, 31.08.2020
У президента відреагували на скандальну заяву Фокіна стосовно Донбасу
У президента відреагували на скандальну заяву Фокіна стосовно Донбасу
Новий навчальний рік: як будуть вчитися в різних карантинних зонах
Новий навчальний рік: як будуть вчитися в різних карантинних зонах
Шахтар і Динамо - в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI століття
Шахтар і Динамо - в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI століття
Вразила наповал: Тіна Кароль викликала фурор своїм вбранням для "Танціях з зірками"
Вразила наповал: Тіна Кароль викликала фурор своїм вбранням для "Танціях з зірками"

Українці будуть повністю забезпечені лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон

Українці будуть повністю забезпечені лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон
Оновлено 19:17 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Мінрегіон розробляє можливість внесення змін в законодавство і отримання з державного бюджету коштів для фінансування робіт по установці вузлів комерційного обліку

Міністерство розвитку громад і територій (Мінрегіон) має намір забезпечити всіх споживачів комерційним обліком тепла та гарячої води.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі, посилаючись на слова заступника міністра розвитку громад і територій України Наталії Хоцянівської.

Зазначається, що зараз Мінрегіон розробляє можливість внесення змін в законодавство і отримання з державного бюджету коштів для фінансування робіт по установці вузлів комерційного обліку в тих будинках, де вони відсутні. З цією метою здійснюється детальний аналіз ситуації з облаштування вузлів комерційного обліку теплової енергії та гарячої води в кожному регіоні України та визначається потреба в коштах для їх установки протягом 2020-2021 років.

"Зараз в житлових будинках не забезпечений стовідсотковий облік комунальних послуг, незважаючи на вимоги Закону України" Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання ". І заручником цієї ситуації є споживач, адже він оплачує послуги за нормами, які, в більшості випадків є завищеними. Тому одна з пріоритетних завдань, які повинні вирішити, - це питання обліку ", - цитує прес-служба Хоцянівська.

За її словами, спочатку необхідно встановити вузли комерційного обліку теплової енергії та постачання гарячої води, адже саме послуги з теплопостачання займають в платіжці споживача найбільшу частку.

COVID-19 в Україні: де виявили найбільше хворих, статистика по регіонах, карта

Оснащеність України лічильниками

Повідомляється, що за даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, в Україні житлові будинки оснащені на 81,3% - лічильниками теплової енергії, 17,0% - лічильниками гарячої води, 74,6% - лічильниками питної води.

За інформацією прес-служби, якщо прилад обліку не встановлено, жителі оплачують послуги за встановленими нормами споживання, які є розрахунковими.

"Платіжки споживача повинні бути реальними і враховувати тільки ті обсяги тепла або води, фактично спожито споживачами у відповідній будівлі і зафіксовані приладами обліку", - цитує прес-служба Хоцянівська.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кабмин, Минрегион.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Названо найкорисніший спосіб приготування картоплі
02 Якщо ослаблений імунітет: головні ознаки
03 Стильний Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition на нових зображеннях (Фото)
04 Лукашенко знову "засвітився" перед камерами з автоматом в руках (Фото)
05 Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На кордонах з Угорщиною та Румунією утворилися величезні черги
На кордонах з Угорщиною та Румунією утворилися величезні черги
Зеленський звернувся до нардепів: Розслаблятися рано
Зеленський звернувся до нардепів: Розслаблятися рано
Вибори й протести в Білорусі: країни Балтії ввели персональні санкції
Вибори й протести в Білорусі: країни Балтії ввели персональні санкції
Щасливі: Шакіра поділилася романтичними знімками з Жераром Піке
Щасливі: Шакіра поділилася романтичними знімками з Жераром Піке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся