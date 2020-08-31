Українці будуть повністю забезпечені лічильниками тепла і гарячої води - Мінрегіон

Мінрегіон розробляє можливість внесення змін в законодавство і отримання з державного бюджету коштів для фінансування робіт по установці вузлів комерційного обліку

Міністерство розвитку громад і територій (Мінрегіон) має намір забезпечити всіх споживачів комерційним обліком тепла та гарячої води.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі, посилаючись на слова заступника міністра розвитку громад і територій України Наталії Хоцянівської.

Зазначається, що зараз Мінрегіон розробляє можливість внесення змін в законодавство і отримання з державного бюджету коштів для фінансування робіт по установці вузлів комерційного обліку в тих будинках, де вони відсутні. З цією метою здійснюється детальний аналіз ситуації з облаштування вузлів комерційного обліку теплової енергії та гарячої води в кожному регіоні України та визначається потреба в коштах для їх установки протягом 2020-2021 років.

"Зараз в житлових будинках не забезпечений стовідсотковий облік комунальних послуг, незважаючи на вимоги Закону України" Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання ". І заручником цієї ситуації є споживач, адже він оплачує послуги за нормами, які, в більшості випадків є завищеними. Тому одна з пріоритетних завдань, які повинні вирішити, - це питання обліку ", - цитує прес-служба Хоцянівська.

За її словами, спочатку необхідно встановити вузли комерційного обліку теплової енергії та постачання гарячої води, адже саме послуги з теплопостачання займають в платіжці споживача найбільшу частку.

Оснащеність України лічильниками

Повідомляється, що за даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, в Україні житлові будинки оснащені на 81,3% - лічильниками теплової енергії, 17,0% - лічильниками гарячої води, 74,6% - лічильниками питної води.

За інформацією прес-служби, якщо прилад обліку не встановлено, жителі оплачують послуги за встановленими нормами споживання, які є розрахунковими.

"Платіжки споживача повинні бути реальними і враховувати тільки ті обсяги тепла або води, фактично спожито споживачами у відповідній будівлі і зафіксовані приладами обліку", - цитує прес-служба Хоцянівська.