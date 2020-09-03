3 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

3 вересня відзначається народно-християнське свято Тадей Проповідник. По-іншому його називають Тадея день, Василиса Льняніца, Баба Василина і Васса.

3 вересня наші предки вшановували пам'ять святого Тадея. Він був апостолом від сімдесяти - учнем Ісуса Христа, що не входять в число найближчих, а також учнів дванадцяти апостолів.

Після Вознесіння Господнього Тадей відправився проповідувати в Едесу. Там він навернув до християнства багатьох язичників, в тому числі князя і його жерців. Він організував там Едесську церкву зі священиками. Дожив Тадей до 44 років.

Також 3 вересня згадують святу мученицю Вассу і її чад. Вона переконала своїх дітей, що не треба приносити жертви поганським богам, а віра в єдиного бога дасть їм вічне благо. Чоловік-язичник Васси доніс на свою дружину і дітей правителю. На очах жінки її дітей болісно вбили, а її саму ув'язнили в темницю, після вона теж прийняла смерть. Головною традицією це дня прийнято вважати прибирання льону. У народі вважали, що в полях є якась добра сила, яка доглядає за ними і не пускає дітей грати серед льону.

У цей день закінчували прибирання яблук, зазвичай це робили з ранку, щоб плоди встигло просохнути перед тим, як їх ховали в холодне місце для зберігання. Жінки продовжували робити заготовки на зиму, солили огірки і квасили капусту. Вірили наші предки і в особливі прикмети цього дня. Вважалося, що якщо погода 3 вересня радує безхмарним небом і ласкавим сонечком, то опадів і негоди можна було не чекати ще близько місяця.

Заборони:

3 вересня не рекомендується ходити в гості, день радять провести вдома в колі сім'ї. Вважається, що походи в гості можуть привести до розбіжностей і сварок.

Не рекомендується слухати поради з боку. Наші предки були впевнені, що в цей четвер все напуття будуть помилковими. Саме тому не можна ігнорувати власні передчуття. Треба прислухатися до себе і діяти так, як велить серце.

Не варто вирушати в поїздку в першій половині дня - подорож виявиться невдалим. Якщо це все-таки необхідно, то щоб мінімізувати втрати, потрібно взяти з собою стебло льону.

Також не можна сьогодні конфліктувати і ображатися. Негативні емоції дня позначаться на людину в найближчому майбутньому. Тадея день потрібно провести в гарному настрої.

В цей день всі люди оцінюють свої доходи і намагаються економити. Ні в якому разі не можна витрачати їх на непотрібні речі.

Народні прикмети:

На горобині багато ягід - восени будуть часті дощі.

Погода на Тадея ясна, значить, ще 21 день буде сонячно і тепло.

Кури починають линяти - чекай теплої зими.

Миша робить гніздо глибоко в копиці сіна - осінь буде дощовою і затяжною.

Велика кількість жолудів говорить про те, що на Різдво випаде багато снігу.

Як береза починає жовтіти, така і осінь буде: знизу - пізня, зверху - рання.

Всяк Тадей своїм щастям володій.

Якщо миші по льону гнізда зів'ють - великі сніги грядуть.

У лісі багато горобини - осінь дощова.