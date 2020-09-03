У Раді підвищили посадовий оклад молодшим науковим співробітникам

ВР внесла зміни до Закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", зокрема в частині уточнення оплати і стимулювання праці вчених. Ухвалення відповідного законопроекту № 0898 у другому читанні та в цілому підтримали 323 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Таким чином, в Закон "Про наукову і науково-технічну діяльність" вносяться зміни щодо врегулювання деяких питань у сфері наукової і науково-технічної діяльності, зокрема: уточнення визначення понять "докторант", "молодий вчений", "вчена рада", " наукове відрядження ", уточнення порядку обрання дійсних членів національних академій наук, окремих положень щодо здійснення вченими науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти, заміщення вакантних посад наукових працівників, оплати і стимулювання праці (навчання) вчених.

Так, обрання дійсних членів (академіків) Національної академії наук України здійснюється таємним голосуванням академіків, тоді як попередня редакція закону не передбачала його секретності.

У той же час вченим дозволено в робочий час здійснювати з дозволу керівника наукової установи науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти не за місцем основної роботи обсягом до 240 годин протягом навчального року зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

Зміни до статті 36 закону (оплата і стимулювання праці наукового працівника) встановлюють посадовий оклад молодшого наукового співробітника в розмірі одинадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлений законом на 1 січня 2020 року, тобто 23 тис. 122 грн. До сих пір розмір такого посадового окладу був на рівні не нижче подвійний середньої заробітної плати в промисловості в цілому по Україні (19 тис. 296 грн).

Відповідно до закону, у разі неможливості забезпечення проведення наукових досліджень наявними штатними працівниками за рішенням вченої ради державної наукової установи або установи вищої освіти вакантні посади наукових працівників можуть заміщатися науковцями відповідної кваліфікації за строковими трудовими договорами до проведення конкурсного заміщення цих посад, але не більше ніж на півроку.

Більшість положень цього закону вступає в силу на наступний день після його опублікування в парламентській газеті "Голос України" і вступає в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.