Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади

"На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову і і. О. Міністра освіти і науки Сергію Шкарлета спільно з Госпродпотребслужбой невідкладно провести перевірки навчальних закладів в областях на дотримання протиепідемічних правил", - йдеться в повідомленні.
Шмигаль зазначив, що випадковим чином повинні бути перевірені не менше 5 навчальних закладів в кожній з областей.
"Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна", - сказав Шмигаль.
Шмигаль також доручив главам обласних і районних державних адміністрацій взяти під контроль ситуацію в навчальних закладах.
Прем'єр-міністр зазначив, що за результатами цієї перевірки урядом можуть бути прийняті в тому числі і кадрові рішення.
Станом на 3 вересня в Україні виявили 2430 нових випадків коронавируса. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.