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Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади

Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
Оновлено 16:30 Сьогодні Телеграф Фото: Кабмін
Денис Шмигаль доручив провести перевірки навчальних закладів в областях на дотримання протиепідемічних правил. Випадковим чином повинні бути перевірені не менше 5 навчальних закладів в кожній області. Про це повідомили в Уряді.

"На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову і і. О. Міністра освіти і науки Сергію Шкарлета спільно з Госпродпотребслужбой невідкладно провести перевірки навчальних закладів в областях на дотримання протиепідемічних правил", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що випадковим чином повинні бути перевірені не менше 5 навчальних закладів в кожній з областей.

"Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна", - сказав Шмигаль.

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Шмигаль також доручив главам обласних і районних державних адміністрацій взяти під контроль ситуацію в навчальних закладах.

Прем'єр-міністр зазначив, що за результатами цієї перевірки урядом можуть бути прийняті в тому числі і кадрові рішення.

Станом на 3 вересня в Україні виявили 2430 нових випадків коронавируса. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

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Все по темі:

Денис Шмигаль, Україна, Освіта, Коронавірус, Заклади.

Автор:

Телеграф
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