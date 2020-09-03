Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади

Денис Шмигаль доручив провести перевірки навчальних закладів в областях на дотримання протиепідемічних правил. Випадковим чином повинні бути перевірені не менше 5 навчальних закладів в кожній області. Про це повідомили в Уряді.

"На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову і і. О. Міністра освіти і науки Сергію Шкарлета спільно з Госпродпотребслужбой невідкладно провести перевірки навчальних закладів в областях на дотримання протиепідемічних правил", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що випадковим чином повинні бути перевірені не менше 5 навчальних закладів в кожній з областей.

"Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна", - сказав Шмигаль.

Шмигаль також доручив главам обласних і районних державних адміністрацій взяти під контроль ситуацію в навчальних закладах.

Прем'єр-міністр зазначив, що за результатами цієї перевірки урядом можуть бути прийняті в тому числі і кадрові рішення.

Станом на 3 вересня в Україні виявили 2430 нових випадків коронавируса. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.