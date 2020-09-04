4 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

4 вересня в народі відомий як день Агафона-огуменніка. Святий мученик Агафонік жив в Нікомидії і походив зі знатного роду.

Під час великого гоніння на християн при Тетрарх Максиміані святий був схоплений в Нікомидії, своєму рідному місті, і разом з кількома християнами спрямований до Фракії (римську провінцію), де повинен був відбутися суд.

Деякі з мучеників так були понівечені, що не могли продовжувати шлях. Було прийнято рішення стратити їх на місці. Агафонік Никомидійський витримав довгий шлях і був засуджений імператором до смертної кари, яку прийняв з молитвою на устах у місті Бешикташ.

Мощі Агафоніка зберігаються в церкві на честь його імені в Константинополі.

Селяни вірили, що в день Агафона-огуменніка можна зустріти лісовика. Він здійснював свої витівки і намагався всіляко нашкодити людям. Тому вночі люди виходили вартувати снопи в кожусі навиворіт, обв'язуючи голову рушником. А з собою брали кочергу, щоб відігнати нечисту силу. У цей день господині пекли пироги і розносили їх по всьому будинку. Так вони намагалися задобрити злих духів і залучити удачу.

Вважалося, що на Агафона слід зробити якомога більше добрих справ, щоб вони повернулися в трикратному розмірі. Доброту потрібно було проявити і щодо будинкових, і дворових духів.

Що не можна робити 4 вересня

У день Агафона-огуменніка не слід ходити в ліс. Це може обернутися нещастям.

Головна заборона цієї п'ятниці: приймати чи дарувати подарунки. Вважається, що через це виникнуть неприємності.

Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу. Наші предки вірили, що так господиня може "звільнити" житло від добрих сил.

Амурні справи 4 вересня краще не вирішувати. Якщо почати з'ясовувати стосунки з коханою людиною, розмова закінчиться скандалом.

Прикмети

Якщо весь день було сонячно, значить, така погода протримається до кінця місяця.

Якщо грибів мало, а горіхів багато, значить, зима буде холодною і сніжною.

Багато грибів - до мізерного улову риби.

Павутина летить високо - до холодної зими. Низько - до теплої.