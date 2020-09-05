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Сьогодні відзначають Міжнародний день благодійності

Сьогодні відзначають Міжнародний день благодійності
Оновлено 11:20 Сьогодні Телеграф Фото: Unsplash
Сьогодні 5 вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день благодійності, який був проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 17 грудня 2012 (затверджений 7 березня 2013 року) з метою заохочення діалогу між людьми, що належать до різних цивілізацій, культур і релігій, а також солідарності з знедоленими .

Ініціатором Дня виступила Угорщина. Міжнародний день благодійності збігається і приурочений до Дня пам'яті Терези Калькутської (встановлений Римсько-католицькою церквою 19 жовтня 2003 роки) - місіонера Римсько-католицької церкви, відомої своїм подвижництвом у справах благодійності, однією із засновниць (1950) і настоятельок Ордена милосердя, лауреата Нобелівської премії світу 1979 року "за допомогу стражденному людству".

Злидні і пов'язані з ними проблеми продовжують залишатися в усіх країнах світу, незалежно від рівня їх економічного, соціального і культурного розвитку.

У всіх країнах світу є люди з фізичними вадами, діти-сироти, бездомні, ті, хто гостро потребує допомоги від інших членів суспільства - більш забезпечених і більш успішних. Вчасно надана допомога - будь-яка - велика, мала, фінансова, моральна, іноді рятує людське життя.

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У цей день ООН пропонує всім державам-членам, організаціям системи ООН та інших міжнародних і регіональних організацій, а також громадянського суспільства, включаючи неурядові організації та окремими особами, відзначати Міжнародний день благодійності відповідним чином, всіляко сприяючи доброчинності, в тому числі шляхом проведення просвітницьких і пропагандистських заходів.

Благодійність, як добровільність і філантропія, об'єднує людей і сприяє створенню інклюзивного та більш стійкого суспільства. Благодійність доповнює діяльність державних структур в сфері охорони здоров'я, освіти, житлового будівництва і захисту населення, сприяє розвитку культури, науки, спорту та забезпечує охорону природи.

Також повідомлялося, що в суботу, 5 вересня, в Україні дощі та грози будуть тільки в західних областях, а також Вінницької, Житомирської та Київської.

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ООН, Свято, Благодійність.

Автор:

Телеграф
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