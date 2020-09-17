17 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

В цей день в православній церкві відбувається святкування на честь ікони Божої Матері "Неопалима Купина".
Неопалима Купина - образ, відомий з ранніх століть християнства. Він символічно відображає старозавітну подію, описану в книзі Вихід, згідно з якою Мойсеєві у вигляді палаючого, але не згораючого тернового куща з'явився Бог. Всевишній розповів Мойсеєві про його істинну місію і велів вивести народ Ізраїлю з Єгипту в Землю обітовану.
Це бачення сприйняли як знак порятунку людського роду Сином Божим, народженим від Діви Марії і всеціло зберіг Її пріснодівство.
Ікона «Неопалима Купина» має складну символіку. На іконі зображено восьмикутна зірка, складена з двох чотирикутників. У центр композиції поміщена Богородиця з немовлям на руках.
На іконі обидва чотирикутника одержують додаткову смислове навантаження завдяки кольору. Ромб, в який поміщений образ Божої Матері, зображений зеленим кольором, як символ самої купини (тернового куща), а червоний ромб символізує полум'я. У кутах ікони - чотири символи, що згадуються в Одкровенні Іоанна Богослова: людина, лев, тілець і орел. А навколо Богородиці розташувалися архангели Михаїл, Рафаїл, Уриїл, Селафіїл, Варахиїл і Гавриїл.
У цей день селяни вкрай трепетно ставилися до вогню. У ікони Неопалимої Купини вони молилися про те, щоб пожежі обходили стороною їх житла. А якщо пожежа все-таки відбувалась, люди носили святий образ навколо палаючої хати.
Також вірили, що Неопалима Купина зможе захистити худобу від хвороб, а хліва - від загоряння. Починалася збирання цибулі на городах. Звідси і друга назва свята - Луків день.
Також 17 вересня селяни обходили стодоли і кілька разів протикали їх вилами. Вважалося, що таким чином можна позбутися від нечистої сили.
Що не можна робити в день Неопалимої Купини:
У цей день варто відмовитися від лайки і використання нецензурних виразів.
Заборонено зневажливо ставитися до вогню.
Дрібні загоряння краще гасити не водою, а молоком.
Свічки ж можна погасити вручну, а ні в якому разі не плювати на них і не дути.
Це буде день, коли неймовірно сильна інтуїція.
Не можна ігнорувати силу шостого почуття, інакше можна зробити хибні кроки.
В цей час краще не починати нові справи, відклавши їх на потім.
17 вересня не можна вдаватися до смутку і дозволяти негативним думкам опанувати себе.
Прикмети 17 вересня:
Якщо в лісі багато горіхів, але мало грибів - чекайте снігову і морозну зиму.
Великі мурашники віщують холодну зиму.
Якщо в цей день погана погода - осінь буде суха.
Дощик, що почався на світанку, закінчиться до полудня.
Після дощу земля швидко підсохла - чекай затяжного негоди.
Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.
Філін голосно гупає, або заєць забіг у село - до пожежі.