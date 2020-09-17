17 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

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Четвер, 17.09.2020
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10:50 Сьогодні Телеграф
17 вересня в центрі уваги православних виявляється ікона Божої Матері Неопалима Купина.

В цей день в православній церкві відбувається святкування на честь ікони Божої Матері "Неопалима Купина".

Неопалима Купина - образ, відомий з ранніх століть християнства. Він символічно відображає старозавітну подію, описану в книзі Вихід, згідно з якою Мойсеєві у вигляді палаючого, але не згораючого тернового куща з'явився Бог. Всевишній розповів Мойсеєві про його істинну місію і велів вивести народ Ізраїлю з Єгипту в Землю обітовану.

Це бачення сприйняли як знак порятунку людського роду Сином Божим, народженим від Діви Марії і всеціло зберіг Її пріснодівство.

Ікона «Неопалима Купина» має складну символіку. На іконі зображено восьмикутна зірка, складена з двох чотирикутників. У центр композиції поміщена Богородиця з немовлям на руках.

На іконі обидва чотирикутника одержують додаткову смислове навантаження завдяки кольору. Ромб, в який поміщений образ Божої Матері, зображений зеленим кольором, як символ самої купини (тернового куща), а червоний ромб символізує полум'я. У кутах ікони - чотири символи, що згадуються в Одкровенні Іоанна Богослова: людина, лев, тілець і орел. А навколо Богородиці розташувалися архангели Михаїл, Рафаїл, Уриїл, Селафіїл, Варахиїл і Гавриїл.

У цей день селяни вкрай трепетно ставилися до вогню. У ікони Неопалимої Купини вони молилися про те, щоб пожежі обходили стороною їх житла. А якщо пожежа все-таки відбувалась, люди носили святий образ навколо палаючої хати.

Також вірили, що Неопалима Купина зможе захистити худобу від хвороб, а хліва - від загоряння. Починалася збирання цибулі на городах. Звідси і друга назва свята - Луків день.

Також 17 вересня селяни обходили стодоли і кілька разів протикали їх вилами. Вважалося, що таким чином можна позбутися від нечистої сили.

Що не можна робити в день Неопалимої Купини:

У цей день варто відмовитися від лайки і використання нецензурних виразів.

Заборонено зневажливо ставитися до вогню.

Дрібні загоряння краще гасити не водою, а молоком.

Свічки ж можна погасити вручну, а ні в якому разі не плювати на них і не дути.

Це буде день, коли неймовірно сильна інтуїція.

Не можна ігнорувати силу шостого почуття, інакше можна зробити хибні кроки.

В цей час краще не починати нові справи, відклавши їх на потім.

17 вересня не можна вдаватися до смутку і дозволяти негативним думкам опанувати себе.

Прогноз погоди: тиждень спеки, а потім - різке похолодання

Прикмети 17 вересня:

Якщо в лісі багато горіхів, але мало грибів - чекайте снігову і морозну зиму.

Великі мурашники віщують холодну зиму.

Якщо в цей день погана погода - осінь буде суха.

Дощик, що почався на світанку, закінчиться до полудня.

Після дощу земля швидко підсохла - чекай затяжного негоди.

Якщо день дощовий і непогожий, то осінь буде суха.

Філін голосно гупає, або заєць забіг у село - до пожежі.

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