Потураєв вимагає розслідування всіх випадків атак на журналістів

Всі без винятку випадки нападів або перешкоджання роботі журналістів повинні бути розслідувані правоохоронними органами. Про це заявив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час онлайн-обговорення
"Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики і шляхи їх подолання", організованого в Укрінформі МКІП у співпраці з проектом "Європейський Союз і Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні ".
"Такі випадки, коли журналісти стають жертвами атак, неважливо, пов'язані вони з розслідуванням корупції, або під час масових громадських заходів, все без винятку неприпустимі, якого б медіа це не стосувалося, яких би журналістів це не стосувалося. І наші головні зусилля повинні бути сконцентровані в двох напрямках. По-перше, ми не повинні залишати жодного випадку перешкоджання або прямих нападів на журналістів без уваги і повинні впливати на правоохоронні органи, щоб такі випадки ретельно розслідувалися і отримували належну правову оцінку ", - підкреслив Потураєв.
У той же час він зазначив, що зараз в Україні існує досить розвинуте законодавство, яке повинно гарантувати безпеку діяльності журналістів, їх особисту безпеку, безперешкодність роботи журналістів.
"На жаль, ми бачимо, що законодавство не завжди виконується, не завжди спрацьовує. З іншого боку, ми спостерігаємо дуже небезпечні тенденції в суспільстві - це тенденції громадської поляризації, які призводять, на мій погляд, до того, що іноді журналісти тих медіа, які займають ту чи іншу суспільно-політичну позицію, стають жертвами інцидентів, можливо, цілеспрямованих провокацій, можливо, інцидентів, які відбуваються прямо в природній ситуації напруженості і збільшення градуси громадського неприйняття ", - сказав голова комітету.
З іншого боку, за його словами, повинна тривати робота для того, щоб медіа з усієї суспільної відповідальністю виконували, в першу чергу, свою соціальну функцію.
"Треба, щоб вони займалися не просуванням різних пропагандистських адженд, а саме були б" сторожовими собаками демократії ", інформували б населення, домагалися того, щоб в суспільстві розвивалися критична думка, критичне мислення, здатність до того, щоб робити власні висновки, а не сприймати сліпо якісь меседжі, які нав'язуються тими чи іншими політиками чи політичними силами. І нам є над чим працювати в області також медійного законодавства для того, щоб крок за кроком позбавляти медіа, журналістів впливу власників на редакційну політику, можливості через власників для політичних маніпуляцій як медіа, так і журналістами ", - зазначив Потураєв, додавши, що є вже відповідні розробки і законопроекти, які отримали позитивні відгуки від європейських партнерів.
Щодо подальших законодавчих ініціатив він підкреслив, що профільний комітет ВР і МКІП відкриті для того, щоб разом з журналістським, медійним співтовариством розробляти саме ті законодавчі ініціативи, які, на думку журналістів і медійників, дозволять підвищити рівень захисту, рівень безпеки професії, рівень доступу до інформації.
Потураєв також повідомив, що в комітеті ВР створено робочу групу, яка почала працювати над тим, щоб зробити законодавство про доступ до публічної інформації ще більш дієвим і ефективним для журналістів і громадських діячів. Він закликав журналістів, медійників та експертів до продовження співпраці для отримання бажаних результатів.