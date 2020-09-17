Потураєв вимагає розслідування всіх випадків атак на журналістів

Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив, що всі випадки атак на журналістів повинні бути розслідувані.

Всі без винятку випадки нападів або перешкоджання роботі журналістів повинні бути розслідувані правоохоронними органами. Про це заявив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час онлайн-обговорення

"Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики і шляхи їх подолання", організованого в Укрінформі МКІП у співпраці з проектом "Європейський Союз і Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні ".

"Такі випадки, коли журналісти стають жертвами атак, неважливо, пов'язані вони з розслідуванням корупції, або під час масових громадських заходів, все без винятку неприпустимі, якого б медіа це не стосувалося, яких би журналістів це не стосувалося. І наші головні зусилля повинні бути сконцентровані в двох напрямках. По-перше, ми не повинні залишати жодного випадку перешкоджання або прямих нападів на журналістів без уваги і повинні впливати на правоохоронні органи, щоб такі випадки ретельно розслідувалися і отримували належну правову оцінку ", - підкреслив Потураєв.

У той же час він зазначив, що зараз в Україні існує досить розвинуте законодавство, яке повинно гарантувати безпеку діяльності журналістів, їх особисту безпеку, безперешкодність роботи журналістів.

"На жаль, ми бачимо, що законодавство не завжди виконується, не завжди спрацьовує. З іншого боку, ми спостерігаємо дуже небезпечні тенденції в суспільстві - це тенденції громадської поляризації, які призводять, на мій погляд, до того, що іноді журналісти тих медіа, які займають ту чи іншу суспільно-політичну позицію, стають жертвами інцидентів, можливо, цілеспрямованих провокацій, можливо, інцидентів, які відбуваються прямо в природній ситуації напруженості і збільшення градуси громадського неприйняття ", - сказав голова комітету.

З іншого боку, за його словами, повинна тривати робота для того, щоб медіа з усієї суспільної відповідальністю виконували, в першу чергу, свою соціальну функцію.

"Треба, щоб вони займалися не просуванням різних пропагандистських адженд, а саме були б" сторожовими собаками демократії ", інформували б населення, домагалися того, щоб в суспільстві розвивалися критична думка, критичне мислення, здатність до того, щоб робити власні висновки, а не сприймати сліпо якісь меседжі, які нав'язуються тими чи іншими політиками чи політичними силами. І нам є над чим працювати в області також медійного законодавства для того, щоб крок за кроком позбавляти медіа, журналістів впливу власників на редакційну політику, можливості через власників для політичних маніпуляцій як медіа, так і журналістами ", - зазначив Потураєв, додавши, що є вже відповідні розробки і законопроекти, які отримали позитивні відгуки від європейських партнерів.

Щодо подальших законодавчих ініціатив він підкреслив, що профільний комітет ВР і МКІП відкриті для того, щоб разом з журналістським, медійним співтовариством розробляти саме ті законодавчі ініціативи, які, на думку журналістів і медійників, дозволять підвищити рівень захисту, рівень безпеки професії, рівень доступу до інформації.

Потураєв також повідомив, що в комітеті ВР створено робочу групу, яка почала працювати над тим, щоб зробити законодавство про доступ до публічної інформації ще більш дієвим і ефективним для журналістів і громадських діячів. Він закликав журналістів, медійників та експертів до продовження співпраці для отримання бажаних результатів.