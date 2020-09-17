COVID-19 може проходити без температури: Інфекціоніст назвав причину

Інфекціоніст Євген Дубровський зазначив, що відсутність температури при COVID-19 у деяких людей пов'язане з нехарактерним відповіддю імунної системи і особливостями організму. Зазвичай при інфекції температура тіла повинна підвищуватися і це є нормальним. Якщо це триває кілька днів ніяких антибіотиків приймати не потрібно. Про це медик написав у Фейсбуці.

"Лихоманка при COVID-19 - нормальна реакція організму на зараження. Це правильно, добре. І говорить про те, що імунітет робить свою роботу ", - написав доктор.

Дубровський повідомив, що якщо у пацієнта при COVID-19 відсутній жар, це пов'язано з особливостями організму.

"Деяким потрібно більше часу і інші додаткові механізми захисту, щоб повністю нейтралізувати вірус. Такий погляд на проблему частково пояснює, чому багато дітей хворіють так легко і практично непомітно. Імунітет у кожного різний. І хтось впорається з вірусом швидше, хтось повільніше. Але питання імунної відповіді на SARS-COV-2 залишаються ще дискусійним ", - зазначив лікар.

В кінці інфекціоніст додав, що коронавірус - не вирок, а чергове респіраторне захворювання, з яким люди обов'язково впораються.

Нагадаємо, в Україні на ранок сьогоднішнього дня зафіксовано вже 166 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд в 3,5 тисячі.

Також повідомлялося, що станом на ранок 17 вересня в світі в цілому зафіксовано 30,03 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 945 тисяч летальних.