19 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Архангел Михаїл вважається покровителем і соратником тих, хто щогодини бореться зі злом, захисником душ померлих і охоронцем воріт раю. Багато чудових діянь і позбавлення після явища архангела Михайла зберегла історія. Перше чудо, яке зустрічається в переказах - джерело біля храму святого Архистратига Михаїла, недалеко від міста Колоси, у Фрігії. Багато зцілилися, випивши з нього води.
За народним повір'ям, день ідеально підходить для позбавлення від гарячки. Той, хто звернувся до архангела Михаїла з молитвою обов'язково буде зцілений. Це пов'язано з шануванням архангела як переможця злих духів, яких в народі вважали джерелом хвороб. Іменем святого Михайла нерідко називали цілющі джерела.
19 вересня влаштовувалися мирські братчини - сходки, на яких вирішувалися різноманітні сімейні та сусідські справи. Спершу селяни ставили загальним світом в церкви велику свічку і служили молебень про дарування на них будь-яких благ. Після пригощали за свій рахунок селян зі свого кутка. За столом зазвичай відбувалися примирення і братання. Залишки від столу роздавали бідним. Хлібні крихти кидали на повітря, щоб нечисті духи не псували ні дерев, ні полів.
А ось працювати в Михайлов день було не можна: говорили, що за це Бог покарає. Тих, хто все ж намагався працювати, як правило, чекали неприємні сюрпризи - навіть найпростіша робота йшла не так як треба, ламалися інструменти і техніка. Але якщо, як то кажуть, було дуже потрібно, то варто було закінчити всі справи до обіду. Ще намагалися в цей день не мити голову, щоб не "змити розум".
Що не рекомендується робити 19 вересня:
Сьогодні строго заборонено працювати.
Ні в якому разі не можна ні з ким лаятися, особливо зі старшими родичами.
Не можна сильно наїдатися.
Протипоказано в цю суботу давати в борг - грошей своїх ви побачите не скоро.
Народні прикмети 19 вересня
З дня Михайла Архангела зима морози кує.
З Михайла зима не варто, не мерзне.
Якщо день теплий, значить осінь буде довгою.
Якщо на деревах є паморозь - зима буде сніжною.
Сині хмари ввечері - до зміни погоди.
Як лягає осиковий лист, така і зима буде. Якщо виворотом вгору - буде тепло, якщо навпаки - холодно.
Хто надумав працювати в Михайлов день, той накличе біду.
Ті, хто народились 19 вересня всього в житті будуть всього домагатися з працею. Такі люди, як правило, наділені войовничим характером. Носити їм слід аметист.
У кого іменини 19 вересня?
Всеволод, Денис, Кирило, Макар, Давид, Андрій, Дмитро, Костянтин, Іван і Михайло.