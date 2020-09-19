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19 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

19 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
10:50 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
У суботу, 19 вересня, відзначається Михайлов день. У церковному календарі це день вшанування архангела Михайла - одного з найбільш відомого біблійного персонажа. Вважалося, що з цього дня починаються перші ранкові заморозки.

Архангел Михаїл вважається покровителем і соратником тих, хто щогодини бореться зі злом, захисником душ померлих і охоронцем воріт раю. Багато чудових діянь і позбавлення після явища архангела Михайла зберегла історія. Перше чудо, яке зустрічається в переказах - джерело біля храму святого Архистратига Михаїла, недалеко від міста Колоси, у Фрігії. Багато зцілилися, випивши з нього води.

За народним повір'ям, день ідеально підходить для позбавлення від гарячки. Той, хто звернувся до архангела Михаїла з молитвою обов'язково буде зцілений. Це пов'язано з шануванням архангела як переможця злих духів, яких в народі вважали джерелом хвороб. Іменем святого Михайла нерідко називали цілющі джерела.

19 вересня влаштовувалися мирські братчини - сходки, на яких вирішувалися різноманітні сімейні та сусідські справи. Спершу селяни ставили загальним світом в церкви велику свічку і служили молебень про дарування на них будь-яких благ. Після пригощали за свій рахунок селян зі свого кутка. За столом зазвичай відбувалися примирення і братання. Залишки від столу роздавали бідним. Хлібні крихти кидали на повітря, щоб нечисті духи не псували ні дерев, ні полів.

А ось працювати в Михайлов день було не можна: говорили, що за це Бог покарає. Тих, хто все ж намагався працювати, як правило, чекали неприємні сюрпризи - навіть найпростіша робота йшла не так як треба, ламалися інструменти і техніка. Але якщо, як то кажуть, було дуже потрібно, то варто було закінчити всі справи до обіду. Ще намагалися в цей день не мити голову, щоб не "змити розум".

Що не рекомендується робити 19 вересня:

Сьогодні строго заборонено працювати.

Ні в якому разі не можна ні з ким лаятися, особливо зі старшими родичами.

Не можна сильно наїдатися.

Протипоказано в цю суботу давати в борг - грошей своїх ви побачите не скоро.

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Народні прикмети 19 вересня

З дня Михайла Архангела зима морози кує.

З Михайла зима не варто, не мерзне.

Якщо день теплий, значить осінь буде довгою.

Якщо на деревах є паморозь - зима буде сніжною.

Сині хмари ввечері - до зміни погоди.

Як лягає осиковий лист, така і зима буде. Якщо виворотом вгору - буде тепло, якщо навпаки - холодно.

Хто надумав працювати в Михайлов день, той накличе біду.

Ті, хто народились 19 вересня всього в житті будуть всього домагатися з працею. Такі люди, як правило, наділені войовничим характером. Носити їм слід аметист.

У кого іменини 19 вересня?

Всеволод, Денис, Кирило, Макар, Давид, Андрій, Дмитро, Костянтин, Іван і Михайло.

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