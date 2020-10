Прогріє до + 26: чим здивує прогноз погоди в Україні

В Україні в неділю, 20 вересня, опадів не очікується, повітря на більшій частині території прогріється до 22 °, а на Закарпатті та в південних регіонах - до 23-25 ​​°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Малохмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 4-9 ° C тепла, в північно-східних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3 ° C, на узбережжі морів 10-12 ° C тепла, вдень 17-22 ° C, на Закарпатті та на півдні країни 23-25 ° C ", - повідомили синоптики.

У Києві та Київській області також буде сухо і ясно, вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура в столиці вночі 7-9 ° C, вдень 18-20 ° C, по області вночі буде 4-9 ° C, вдень 17-22 ° C.

На початку наступного тижня, 21-22 вересня, синоптики опадів також не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 4-9 ° C тепла, в східних і північно-східних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3 ° C, на узбережжі морів 10-15 ° C тепла; вдень 20-25 ° C.

У Києві та області в ці дні стовпчики термометрів піднімуться вночі до 4-9 ° C тепла, вдень до 20-25 ° C. Синоптики попереджають, що 20-22 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Опадів не буде і 23 вересня, а 24 вересня вдень на крайньому заході місцями пройде невеликий дощ. Вночі градусники покажуть 6-12 ° C (23 вересня на Сході 2-7 ° C тепла), на узбережжі морів 10-16 ° C; вдень буде 20-26 ° C.

У столиці та області 23-24 вересня без опадів. Температура вночі 6-11 ° C, вдень 20-25 ° C.