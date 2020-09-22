Глава МОЗ про ситуацію з COVID-19: досить напружена

Глава МОЗ України Максим Степанов описує ситуацію з коронавірусом у країні, як "досить напружена".

"Ми розцінюємо ситуацію (з коронавірусом- ред.), як досить напружену", - сказав Степанов в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, в Україні зараз зайнята майже половина ліжок, передбачених для хворих COVID-19.

Так, на ранок 21 вересня через 30 тисяч ліжок було зайнято 13 108.

Станом на 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у більш ніж 178 тисяч чоловік, за добу померли від ускладнень 26 хворих, видужали 672 людини.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Києві (+275), в Харківській (+245), Львівській (+201), Тернопільській (+192) та Хмельницькій (+192) областях.

З початку пандемії у всьому світі на коронавірус захворіли 31,2 млн осіб, видужали 22,8 млн пацієнтів, померли 965 тисяч.