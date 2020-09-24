В Україні назвали наслідки відмови визнати Лукашенко президентом

За словами Юрія Бутусова, Мінські угоди зірвані через невизнання Лукашенко президентом.

Президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проявили гідну державну позицію щодо "інавгурації" захопившого владу в Білорусі Лукашенка.

Про це заявив головний редактор сайту Цензор.нет Юрій Бутусов.

"Україна приєдналася до єдиного фронту демократичних країн, які підтримали протестувальників проти захоплення влади вільних білорусів. Пишаюся нашою країною, поважаю рішення нашого президента і МЗС в даному випадку - тому що це було непросто", - написав він у своєму Facebook-акаунті.

При цьому він зазначає, що після того, що сталося Мінськ замість моста став ще гігантської прірвою між Україною і Росією, і значить, ймовірність "домовленостей" між Офісом Зеленського і Кремлем стала набагато менше, що є відмінними новинами для нашої боротьби за незалежність.

Нагадаємо, вчора ввечері глава українського МЗС Дмитро Кулеба озвучив офіційну позицію країни з приводу таємної інавгурації Олександра Лукашенка. Україна не визнає легітимним главою білоруської держави.

Чи не визнали його легітимність також щонайменше 8 європейських країн.