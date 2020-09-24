В Україні підтвердили понад 3 тисячі нових випадків коронавірусу: за добу померли 52 людини

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні. Уже зафіксовано понад 188 тисяч випадків COVID-19.

В Україні на ранок сьогоднішнього дня зафіксовано вже 188 тисяч випадків коронавирусной хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - в 3,2 тисячі випадків.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавируса COVID-19, яку здійснює РНБО.

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 188 106 хворих COVID-19 в Україні за останню добу виявили 3 372 інфікованих. Таким чином приріст захворюваності знизився на 125 осіб.

Від коронавірусу в країні померли 3 757 осіб, за добу - 52 нові жертви.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що "локдаун країни" може початися раніше, ніж наприкінці жовтня, якщо українці не будуть дотримуватися норм.

У Міністерстві освіти і науки розповіли, що під час карантину школи можуть перейти на скориговану систему оцінювання.