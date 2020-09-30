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Перехід на зимовий час: коли потрібно переводити годинник

Перехід на зимовий час: коли потрібно переводити годинник
Оновлено 08:46 Сьогодні Телеграф
В Україні перехід на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня.

Коли переходимо?

Традиційний для України переведення стрілок годинника на одну годину назад відбудеться в ніч з суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. Цієї ночі о 4:00 українці перемістять стрілки годинника на одну годину назад. Отже, завдяки цьому українці зможуть довше поспати.

Чому переводять годинник?

Головна причина переведення часу, яка називалася раніше - це економія електроенергії. Першими цю практику освоїли англійці, а потім переведення годинників стали практикувати і в інших країнах. Однак з часом економія стала абсолютно незначна - 1-3%, так як в сучасному світі кардинально змінилося розвиток енергоресурсів.

Від переведення годинників відмовилися багато країн, такі як Бразилія, Китай, Японія, Ісландія, Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, деякі штати США і більшість країн Африки.

В Україні вже кілька разів намагалися відмовитися від переведення годинників і реєстрували різні законопроекти, однак вони не отримали підтримку. На засіданні Європарламенту депутати проголосували за скасування практики переведення годинників, але тільки з 2021 року. Однак і це було не останнє голосування, а тільки лише єдина позиція, яка стала основою дискусії в Європарламенті.

Вплив на здоров'я

Людина досить чутливо реагує на перехід на зимовий час. У багатьох людей часто порушується самопочуття і сон, а для адаптації до нового часу зазвичай необхідна один тиждень.

Для успішної та безболісної адаптації медики радять знизити рівень фізичних навантажень, мінімізувавши ступінь стомлюваності. Крім цього, за словами медиків, за тиждень до переходу на зимовий час необхідно відходити до сну на 15 хвилин пізніше звичайного.

Крім зменшення фізичних навантажень також рекомендується виключити шкідливу їжу з раціону, збільшивши кількість споживання води і чаю.

В осінній період людина отримує вкрай мало вітамінів, тому правильним рішенням буде вживати вітаміни: натуральні або в таблетках.

Медики також наполягають на збільшенні часу піших прогулянок на свіжому повітрі.

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