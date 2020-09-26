Міністр оборони назвав попередню причину карастрофи Ан-26 під Чугуєвим

Вчора на Харківщині сталася аварія військового літака, в якому знаходилися курсанти, 25 осіб загинуло. Андрій Таран прокоментував цей інцидент.

Про це повідомили в телеграм-каналі PavlovskyNEWS.

Міністр оборони Андрій Таран на місці катастрофи літака заявив, що причини того, що сталося з літаком, встановлюються.

Ми розглядали окремо питання і по двигуну, і по літаку.

Рятувальні операції тривають. Вся робота організована, начальник Харьковсокого університету зараз поселить родичів в готелі Харкова.

У Міністерстві оборони України доповнили заяву Тарана і озвучили попередню версію.

«Все йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот - інструктор, курсанти по черзі сідали в праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та управління літаком », - повідомив Андрій Таран.

За словами міністра, попередній аналіз дає підстави вважати, що швидше за все літак зачепився крилом за землю.

«Бортовий самописець зараз знаходиться в літаку, після аналізу інформації, там записана, можна буде робити висновки», - повідомив він.

Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталася відмова одного з датчиків в лівому двигуні повітряного судна. Тобто, відмовив не один двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п'яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.

За словами Андрія Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Він також підкреслив, що протягом вчорашнього дня літак здійснив шість злетів і п'ять посадок і мав ще працювати до 23.00.Тобто, все йшло за планом.

«Безумовно, сталася жахлива трагедія, причини будемо з'ясовувати. Остаточні висновки будуть зроблені після розшифровки бортових самописців », - підсумував Міністр оборони України Андрій Таран.

Станом на 7:00 суботи: на борту було 28 осіб - 7 членів екіпажу і 21 курсант Харківського університету Повітряних сил України. Загинули 25 осіб, двом дивом вдалося вижити, доля ще чотирьох поки невідома. Всі подробиці про катастрофу під Харковом читайте тут.