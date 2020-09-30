Юрій Луценко хворий на рак

Він переніс важку операцію і пройде хімітерапію.

Колишній генеральний прокурор України, політик Юрій Луценко зізнався, що у нього діагностували онкологічне захворювання.

На своїй сторінці в Facebook 30 вересня він повідомив про боротьбу з раком. Луценко розповів, що переніс 8-годинну операцію і тепер його чекає курс хіміотерапії. Інших подробиць про своє захворювання він поки не розкрив.

У своєму пості Луценко висловив подяку лікарям з України та Німеччини.

«Дорогі друзі, все буде добре. Я знаю, як вас багато і як ми разом сильні. Шановні вороги, не розслабляйтеся. Я залишаюся в політиці і не відступлю від передової», - написав екс-генпрокурор.

Раніше Луценко повідомляв, що його дружина Ірина була змушена скласти з себе депутатські повноваження через важку хворобу. У його дружини були серйозні проблеми з серцем і вона не могла повноцінно віддаватися роботі.