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В Україні стартував осінній призов: кого заберуть на строкову службу

В Україні стартував осінній призов: кого заберуть на строкову службу
09:58 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Сьогодні, 1 жовтня, розпочався призов придатних за станом здоров'я громадян України на строкову військову службу.

У середу, 1 жовтня, в Україні починається осінній призов на строкову службу в армії. Він триватиме до 31 грудня 2020 року.

Рішенням Кабміну, в період з жовтня до січня, в армію призвуть 13 тис. 570 українців:

в Збройні сили України - 7500 чоловік;

до Державної спеціальної служби транспорту - 600 чоловік;

в Національну гвардію - 4970 осіб;

в ДПСУ - 500 осіб.

Кого заберуть до армії:

На строкову військову службу будуть призиватися придатні за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким на момент відправлення у військові частини виповнилося 18 років, а також особи, які не досягли 27-річного віку, які не мають права на звільнення або відстрочку від служби.

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Термін такої служби становить 18 місяців або 12 місяців (якщо у призовника є ступінь бакалавра або магістра).

Згідно з документом, оприлюдненим нардепом Олексієм Гончаренко, найбільше призовників очікують зібрати в Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та Києві.

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Військова служба, Осінній призов.

Автор:

Телеграф
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