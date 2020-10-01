В Україні стартував осінній призов: кого заберуть на строкову службу

У середу, 1 жовтня, в Україні починається осінній призов на строкову службу в армії. Він триватиме до 31 грудня 2020 року.
Рішенням Кабміну, в період з жовтня до січня, в армію призвуть 13 тис. 570 українців:
в Збройні сили України - 7500 чоловік;
до Державної спеціальної служби транспорту - 600 чоловік;
в Національну гвардію - 4970 осіб;
в ДПСУ - 500 осіб.
Кого заберуть до армії:
На строкову військову службу будуть призиватися придатні за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким на момент відправлення у військові частини виповнилося 18 років, а також особи, які не досягли 27-річного віку, які не мають права на звільнення або відстрочку від служби.
Термін такої служби становить 18 місяців або 12 місяців (якщо у призовника є ступінь бакалавра або магістра).
Згідно з документом, оприлюдненим нардепом Олексієм Гончаренко, найбільше призовників очікують зібрати в Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та Києві.