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Четвер, 01.10.2020
Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань
Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань
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Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань

Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань
12:55 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Останні дані соціального опитування від "Соцісу" свідчать, що у правлячої партії українського парламенту стрімко падають рейтинги.

Українці все більше і більше втрачають довіру до партії глави української держави і до самого Володимира Зеленського.

Про це повідомляється в даних соцопитування від "Соцісу", яким поділився український блогер Роман Шрайк.

Шрайк зазначив велику схожість між даними "Соцісу" з опитуванням КМІС десятиденної давності, що дуже його здивувало.

Вибори Президента:

Зеленський - 30

Порошенко - 19

Бойко - 14

Смешко - 9

Тимошенко - 7

Шарій - 4

Ляшко - 3

"Тут знову є помітний розрив між Порошенком і Бойко. А ось у Ляшко 6%, які показав КМІС, немає. Зате Смешко обігнав Тимошенко. Правда, у КМІС" вистрілював "Гриценко, якого тут немає", - пише Шрайк.

Вибори до парламенту:

Слуги - 23

ЄС - 18

ОПЗЖ - 14

Батьківщина - 8

Сила і честь - 4,5

Свобода - 3,6

За майбутнє - 3,5

Голос - 3,3

Партія Шарія - 3,3

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"Тут в прохідній частині знову все дуже схоже на КМІС. З претендентів звертає на себе увагу зростання" За майбутнє ", - розповів він.

Шрайк підсумував, що розрив між "Слугами" і опозицією скорочується, можливо зростає запит на "сильну руку", а бабло що вливають в реклам починає приносити плоди.

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Рейтинг, Зеленский, Слуга народу, Опитування.

Автор:

Телеграф
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