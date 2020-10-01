Зеленський і "Слуга народу" продовжують втрачати рейтинг перед виборами: свіжі дані соцопитувань

Українці все більше і більше втрачають довіру до партії глави української держави і до самого Володимира Зеленського.
Про це повідомляється в даних соцопитування від "Соцісу", яким поділився український блогер Роман Шрайк.
Шрайк зазначив велику схожість між даними "Соцісу" з опитуванням КМІС десятиденної давності, що дуже його здивувало.
Вибори Президента:
Зеленський - 30
Порошенко - 19
Бойко - 14
Смешко - 9
Тимошенко - 7
Шарій - 4
Ляшко - 3
"Тут знову є помітний розрив між Порошенком і Бойко. А ось у Ляшко 6%, які показав КМІС, немає. Зате Смешко обігнав Тимошенко. Правда, у КМІС" вистрілював "Гриценко, якого тут немає", - пише Шрайк.
Вибори до парламенту:
Слуги - 23
ЄС - 18
ОПЗЖ - 14
Батьківщина - 8
Сила і честь - 4,5
Свобода - 3,6
За майбутнє - 3,5
Голос - 3,3
Партія Шарія - 3,3
"Тут в прохідній частині знову все дуже схоже на КМІС. З претендентів звертає на себе увагу зростання" За майбутнє ", - розповів він.
Шрайк підсумував, що розрив між "Слугами" і опозицією скорочується, можливо зростає запит на "сильну руку", а бабло що вливають в реклам починає приносити плоди.