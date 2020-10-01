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Четвер, 01.10.2020
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З "ковідного фонду" Зеленського не закупили жодного апарату ШВЛ

З "ковідного фонду" Зеленського не закупили жодного апарату ШВЛ
15:40 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Станом на сьогодні в Україні не змогли закупити жодного апарата ШВЛ з коронавірусного фонду.

Про це повідомив глава Рахункової Палати України Валерій Пацкан в своєму зверненні на nrcu.gov.ua.

У тексті звернення він розповів, скільки за рахунок фонду COVID-19 було закуплено апаратів ШВЛ.

Також Пацкан заявив, що з закупівлею ШВЛ немає проблем і зараз проходять тендери на загальну суму 1,5 млрд грн.

Один з яких - на 630 млн грн на закупівлю 20 стаціонарних агіографічних рентгенівських цифрових систем і 6 тендерів на 913 млн грн - на закупівлю 60 комп'ютерних томографів.

"ІВЛ ми повинні були закупити, був оголошений тендер на закупівлю 100 апаратів, термін поставки був до 30 жовтня." - повідомив нардеп.

Перший тендер був оголошений 16 липня і проведений аукціон, до 15 вересня треба було закупити 50 ШВЛ-апаратів.

У тендері взяли участь 6 учасників і тільки двоє запропонували товари, які відповідали вимогам, але згодом виявилося, що перший постачальник не мав досвіду поставки відповідних товарів, а другий мав факти невиконання попередніх договорів.

"На даний момент є знову новий тендер. ІВЛ закуповувалися по-іншому, не з ковідного фонду - і меценатами, і державними органами, в тому числі МВС, для себе закуповували. З фонду COVID-19 ІВЛи сьогодні не закуплені". - додав глава Рахункової палати.

Відео з повним текстом звернення Валерія Пацкана:

Раніше повідомлялося, що останні дані соціального опитування від "Соцісу" свідчать, що у правлячої партії українського парламенту стрімко падають рейтинги.

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Все по темі:

Тендер, Зеленский, Фонд, Коронавірус, ШВЛ, ИВЛ.

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