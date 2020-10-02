За воду будуть воювати: озвучено тривожний прогноз про долю Криму

Вчений озвучив несприятливий прогноз щодо ситуації з водою в Криму.

Про це "Телеграфу" розповів російський вчений, гідрогеолог Юрій Медовар.

За його словами, якщо такий стан справ триватиме, то ситуація значно погіршиться.

Неможливо опріснити 300 кубометрів води в секунду.

Навіть при великій кількості дощів, все одно буде спостерігатися дефіцит в 20%.

Тому найімовірнішим варіантом буде договір РФ і України.

Виходячи з нинішньої ситуації, в 21 столітті війни будуть вести за воду.

Фірми в Німеччині вже зараз закуповують свердловини і резервують їх.

Ймовірно проблема буде дуже масштабною, оскільки навіть зараз в РФ півтора літра води на заправці коштує дорожче, ніж півтора літра бензину.

Що буде з Кримом без води з України розповів учений з РФ Юрій Медовар.