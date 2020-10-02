За воду будуть воювати: озвучено тривожний прогноз про долю Криму

Про це "Телеграфу" розповів російський вчений, гідрогеолог Юрій Медовар.
За його словами, якщо такий стан справ триватиме, то ситуація значно погіршиться.
Неможливо опріснити 300 кубометрів води в секунду.
Навіть при великій кількості дощів, все одно буде спостерігатися дефіцит в 20%.
Тому найімовірнішим варіантом буде договір РФ і України.
Виходячи з нинішньої ситуації, в 21 столітті війни будуть вести за воду.
Фірми в Німеччині вже зараз закуповують свердловини і резервують їх.
Ймовірно проблема буде дуже масштабною, оскільки навіть зараз в РФ півтора літра води на заправці коштує дорожче, ніж півтора літра бензину.
Що буде з Кримом без води з України розповів учений з РФ Юрій Медовар.