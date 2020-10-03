Може пора дзвонити Баканову? У командуванні ВПС зухвало відповіли з приводу сенсаційної заяви Кучера про катастрофу Ан-26

У Дроздова відзначають, що звинувачення голови Харківської ОДА Кучера на адресу командувача ВПС є брехнею і маніпуляцією.

3 жовтня командувач Сергій Дроздов підтвердив, що його син-курсант знаходився на борту літака під Чугуєвом. Саме цей борт пропустили перед Ан-26, який розбився 25 вересня. В ефірі програми "Свобода слова" Шустер online глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Сергій Дроздов віддав наказ дати пріоритет при посадці його синові.

У прес-службі Командування ВПС відреагували на цю заяву.

"Недотримання льотних правил, як і недотримання інформаційної гігієни, призводить до сумних наслідків", - відзначили в відомстві.

"Хоча на ефір пан Кучер не прийшов, в прямому включені він ганебно перейшов на особистості і дорікнув командувачу Повітряних Сил, на кшталт літаку, на якому знаходився його (Сергія Дроздова) син, дали пріоритет при посадці. Мовляв ця хвилина могла вплинути на успішну посадку Ан -26 ", - заявили у Дроздова.

"Абсурдність тверджень цього чиновника підтвердили всі гості студії Шустера, а також однопартієць від" Слуги народу "Ірина Верещук. Намагалися утихомирити молодого керівника області, приводили зрозумілі аргументи, але марно ...", - додали вони.

У Командуванні запропонували дзвонити Івану Баканова: "Можливо пора дзвонити керівнику Служба безпеки України з приводу цього" губернатора ", чию риторику завтра радісно підхопить пані Скабеева? Це точно піде на користь країні!".

"Шановні журналісти, блогери, державні діячі, які вчора ввечері скопіювали гучний" сенсаційний "заголовок з" літаком сина командувача ". Це відверта брехня і маніпуляція! Цей літак ніяк не впливав на катастрофу Ан-26!", - підсумували у відомстві.

В кінці вони додали, що зараз триває розслідування жахливої авіакатастрофи. Треба встановити істину, винних і всі деталі трагедії. Закликаємо не піддаватися на маніпуляції, і користуватися даними з достовірних джерел.