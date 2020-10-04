Жахливі ліжка і старий ремонт: чиновник показав умови утримання COVID-пацієнтів в київській лікарні (фото)

Глава комітету з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської Ради при КМДА Олег Попенко захворів коронавірусів і показав в яких умовах доводиться лікуватися.

"На фото ви можете побачити умови в яких перебувають хворі КОВІДом. Є два поламаних крана, з яких час від часу тече темна вода, жорсткі ліжка для йогів, загальний туалет типу сортир (з убитим ремонтом 70-х років минулого року) на весь коридор і, треба віддати належне, дуже приємний і моторошно втомлений персонал ", - написав Попенко в Фейсбук, прикріпивши до повідомлення пару фотографій київської лікарні №8.

"Чи бачите ви тут апарати ШВЛ у мене на фото? Чи бачите ви тут умови для лікування, про які нам так багато розповідали з телевізійних екранів? Ще недавно нашими чиновниками було заявлено що в загальнодержавному фонді боротьби з COVID-19 грошей досить, і що вони не встигають їх витрачати на медиків, і тому витратять їх на частково на дороги ", - додав чиновник.

Як повідомлялося раніше, днями помер лікар-інфекціоніст Іван Венжіновіч, чиє фото в захисному костюмі і підписом "Дякуємо за життя" було розміщено на білбордах по всій країні. Тепер стало відомо, що через негативного тесту на COVID-19 його сім'я компенсації не отримає.