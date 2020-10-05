У антилідерах Харківська область: в Україні додалося майже 4 тисячі нових хворих на коронавірус

В Україні вперше за шість днів менше 4 тисяч випадків коронавірусу.

Станом, на понеділок, 5 жовтня, зафіксували за добу 3 771 осіб, які захворіли на коронавірус.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше випадків інфікування зафіксували в Харківській області - 446. У Києві Covid-19 діагностували у 286 осіб за добу.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Харківській (+446), Сумській (+282), Донецькій (+226), Дніпропетровській (+203) областях і Києві (+286).

З початку пандемії в країні захворіли вже 230 233 особи. Станом на 5 жовтня активними хворими залишаються 125 729 пацієнтів. Померли вже від коронавірусу 4 430 (+33) людини, одужали - 101 252 (+1 145).

Нагадаємо, з понеділка в Україні почало діяти нове карантинне зонування.