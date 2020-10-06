В Україні новий рекорд смертності від Covid-19: за добу померли 90 осіб

В Україні новий "рекорд" за кількістю смертей від COVID-19 за добу.

За останню добу в Україні виявили 4348 нових випадків коронавірусу, зафіксовано 90 летальних випадків, 2149 пацієнтів одужали.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Потрібно відзначити, що за минулу добу від коронавірусу померли 90 осіб, це найбільший добовий приріст померлих з початку епідемії (всього - 4520).

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Спалах коронавірусу зафіксували в Полтавській області, понад 300 випадків за добу. Також складна епідеміологічна ситуація в Києві (+355), Харківській області (+487), Одеській області (+292), Дніпропетровській області (+235), Хмельницької області (+295).

В Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 4520 летальних, 103 401 пацієнт одужав. За добу виписано 2149 пацієнтів.

Нагадаємо, з понеділка в Україні почало діяти нове карантинне зонування.