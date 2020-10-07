"Лікар запитала, чи зможу я сама поставити собі крапельницю": волонтер розповіла про боротьбу з коронавірусом

Місць в лікарнях з коронавірусом вже не вистачає, заявила волонтер Дана Ярова.

Волонтер і блогер Дана Ярова описала картину по коронавірусу, коли сама зіткнулася з хворобою і обстановкою в медичних установах.

У перші дні з симптомами захворювання Яровій дуже хотілося спати і два дні вона не могла встати з ліжка з температурою. Лише чоловік в п'ятницю змусив поїхати в лікарню і ледь стягнув її з ліжка з головним аргументом "Що я буду з тобою робити на вихідних, якщо стане гірше".

Блогер дійсно намагалася звернутися до лікаря в перші дні, але проблема була в тому, що приватні клініки відмовлялися брати її з такими симптомами і відсилали до сімейного лікаря. Але проблема була в тому, що у Ярової не було декларації.

"Ми пішли просто в амбулаторію на прийом до першого лікаря, який був вільний, за місцем реєстрації. Ми відразу підписали декларацію і відразу мене оглянув лікар. Після огляду вона відразу мені написала:" підозра на ковід ", - написала Ярова.

Далі вона описує всі симптоми і процедуру лікування.

В кінці блогер і волонтер Дана Ярова закликала всіх бути дуже обережними і носити маски:

"Люди !!!!! Одягніть маски !!!! Таких латентних п .... ой, ковідників, як я і Льоша, якого катали по Києву 16 днів, поки не підтвердили ковід, я так розумію багато. А місць в лікарнях немає, а приватні клініки братися за ковід не хочуть, а ту статистику яку вам показує Степанов, це профанація чистої води, тому що ви повинні додати ще 10 раз по стільки ж, а може і більше, щоб врахувати тих, хто чекає свій ПЛР 7-10 днів. Або такий же латентний ковідчик, як я, у якого ПЛР поки негативний. І якщо завтра хтось з вас, згадавши цей пост одягне маску перед виходом, я буду вважати свою місію виконаною.

І пам'ятайте, немає єдиних ознак ковіда, немає тестів на ковід - я їх не бачила, ні на 100% точного ПЛР, немає місць в лікарнях. Поки ще є вимучені залишки лікарів, які приймають в день людей в раз 5 більше, ніж вони можуть прийняти. Є ще медсестри, які вам можуть поставити хоч на вулиці крапельницю. Поки є. А ось з тим, що я спостерігаю 7-й день, я розумію що через тижні 2-3 і цього може не бути.

Бережіть себе. Бережіть лікарів. І сподівайтеся на те, що коли захворієте ви, знайдеться лікар, який вам допоможе ".