Коронавірус вдарив з новою силою: в Україні зафіксували рекордну кількість хворих COVID-19

На ранок, 7 жовтня, коронавірус в Україні виявили ще у 4753 людини, зафіксовано 77 летальних випадків, 2569 пацієнтів одужали.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
4753 нових випадки захворювання - це новий антирекорд за кількістю випадків зараження за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 3 жовтня, тоді захворів 4661 чоловік.
Примітно, що за вчора в Україні зробили майже 60 тисяч тестів на коронавірус.
Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:
Найбільше нових випадків в Харківській області (+685), Києві (+383), Одеській області (+316), Дніпропетровській області (+316), Донецькій області (+263), Полтавської області (+227).
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 239 337 осіб, з них 105 970 одужали, летальних випадків - 4597.
Нагадаємо, вчора в Україні було зафіксовано новий рекорд смертності від Covid-19.