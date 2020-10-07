Коронавірус вдарив з новою силою: в Україні зафіксували рекордну кількість хворих COVID-19

В Україні зафіксовано черговий антирекорд по коронавірусу - 4753 нових випадки.

На ранок, 7 жовтня, коронавірус в Україні виявили ще у 4753 людини, зафіксовано 77 летальних випадків, 2569 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

4753 нових випадки захворювання - це новий антирекорд за кількістю випадків зараження за добу. Попереднє найбільше значення було встановлено 3 жовтня, тоді захворів 4661 чоловік.

Примітно, що за вчора в Україні зробили майже 60 тисяч тестів на коронавірус.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Найбільше нових випадків в Харківській області (+685), Києві (+383), Одеській області (+316), Дніпропетровській області (+316), Донецькій області (+263), Полтавської області (+227).

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 239 337 осіб, з них 105 970 одужали, летальних випадків - 4597.

Нагадаємо, вчора в Україні було зафіксовано новий рекорд смертності від Covid-19.