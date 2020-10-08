Більше 5 тисяч хворих і зростання смертності: коронавірус в Україні поставив новий антирекорд

Пандемія коронавірусу в Україні б'є нові рекорди на початку жовтня.

В Україні за добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Це вперше з початку пандемії, коли кількість нових захворювань перевищило 5 тисяч.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Також за добу зафіксували ще один антирекорд за кількістю летальних випадків від COVID-19 - померли 93 людини (4690 з початку пандемії). Всього в країні вже підтвердили 244 734 захворювання COVID-19. З них активними хворими залишаються 131 811 пацієнтів.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Найбільше нових випадків підтвердили в:

Харківській (+576),

Києві (+422),

Одеській (+367),

Сумській (+312)

Дніпропетровській (+306) областях.

Нагадаємо, новий антирекорд по захворюванню на коронавірус був встановлений тільки вчора.