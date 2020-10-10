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Чому дітей вчать? В українському підручнику знайшли прикру помилку

Чому дітей вчать? В українському підручнику знайшли прикру помилку
12:34 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
У підручнику української мови для 5 класу переплутали відкриття Олімпійських ігор в Ріо 2016 з Європейськими іграми в Баку-2015.

Міністерство освіти України знову виділилося. У шкільному підручнику "Українська мова" за 5 клас помітили неприпустиму помилку.

Про це написала фахівець зі зв'язків з громадськістю НОК України Ірина Калита на своїй сторінці в Facebook.

"Коли мама точно знає, що це фото не з відкриття Олімпійських ігор в Ріо 2016, а з Європейських ігор в Баку-2015", - написала вона.

"Це єдина лажа в підручнику? Щось мені підказує, що немає ..."

"Мама молодець! Не мовчить і бурчить, а просвіщає уточнює"

"Як вони ті підручники пишуть, жах"

"Чому дітей вчать?", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, в робочому зошиті "Рідний край" за 2 клас, яка нібито схвалена Міністерством освіти України, виявили зображення Тараса Шевченка і Лесі Українки в одному ряду з Надею Дорофеєвою і Дімою Монатіком. Однак пізніше з'ясувалося, що МОУ цей зошит не одобряв.

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