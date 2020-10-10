Настала дзеркальна дата 10.10.2020: що потрібно встигнути зробити в цей день

Дата - 10.10.2020 може стати доленосною для багатьох. Нумерологи вважають, що одиниця любить нові починання і надасть підтримку амбітним людям, а в поєднанні з двійками високосного року вона буде особливо активна.

Дзеркальна дата за своїм звичаєм є позитивним днем, але в жовтні 10.10 буде просто ідеальний час для нових починань. День пройде під управлінням Одиниці, яка символізує початок і об'єднання всього. Це буде означати, що день краще провести в оточенні близьких людей, друзів або другої половинки.

У числі 10.10.2020 також присутній енергія "двійки", яка символізує силу і авторитет. Цифра "2" несе в собі фінансовий успіх і стабільність.

Астрологи називають жовтень 2020 го підходящим часом, щоб загадати бажання. У цей день також можна підвести підсумки і сміливо починати нові справи (влаштуватися на роботу, налагодити стосунки з близькими і т.д.). Також корисно знайомитися, ходити на побачення, спілкуватися в соціальних мережах. Астрологи вважають цю дзеркальну дату вдалою для тих, хто шукає кохання. Важливо думати про майбутнє, притягаючи щастя і удачу.

Що не можна робити 10.10.2020?

У цей день заборонено конфліктувати і сваритися, при цьому перекладаючи відповідальність на інших. Крім цього не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Також сьогодні, 10 жовтня 2020 року українці святкуватимуть народне свято "День Саватія-Пасічника" і Покровську батьківську суботу.