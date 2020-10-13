Бігус випустив масштабне розслідування про Шарія та його "спонсорів з БРСМ-нафти" (відео)

Український журналіст Денис Бігус оприлюднив результати масштабного журналістського розслідування діяльності блогера Анатолія Шарія.

"Ми отримали доступ до кількох фінансових чатах партії Шарія масштабами в рік, там реальні фінансові звіти, реальні витрати, реальні спонсори, реальні схеми", - розповів Бігус, починаючи сюжет.

Він зазначає, що схеми хоч і реальні, але не унікальні.

"І окреме задоволення - реальні прайси на телеекспертів, які розповідають вам про крутизну Шарія. Це одна з головних витрат, до речі", - додав він.

За інформацією журналістів, партія отримує гроші від Анджели Ларкіної. Вона керує кількома компаніями, за якими стоїть бренд БРСМ-Нафта. У листуванні видно, що членів партії змушують заправляти машини бензином саме цієї марки. Хоча вони не хочуть використовувати це паливо, посилаючись на його погану якість.

Сама Ларкіна на прохання журналістів прокоментувати цю інформацію відповіла, що не розуміє, про що йде мова.

Розслідування журналістів bihus.info про діяльність Анатолія Шарія:

Сам Шарій після публікації матеріалу повідомив у себе в Телеграм, що подає в суд на Bihus.info.

"Ми українським судом не обмежені", - написав він, назвавши розслідування "намальованою нісенітницею".

Анатолій Шарій - блогер, журналіст і підприємець. Просуває проросійську риторику. У 2019 став лідером "Партії Шарія".

У мережі помітили, що під час підготовки до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, в агітаційних матеріалах його партії помітили зображення України без Криму.

"Цікаво. Партія Шарія вважає, що якщо вони не позначають Крим на карті, це нереально приємно для електорату", - написав у Фейсбук журналіст Ілля Колдомасов, прикріпивши до посту відповідне зображення.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про шикарну віллу в каталонському містечку Рода-де-Бара, власником якої влітку 2019 року став Шарій.