Прикмети і що суворо заборонено робити на Покров 14 жовтня

Свято, повна назва якого Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, в православ’ї є великим і неперехідним.

14 жовтня відзначається Покров Пресвятої Богородиці — один з найбільш значущих свят осені.

В основі свята Покрова лежить історична подія, яка сталася в Константинополі. Місцеві християни вирішили зібратися і помолитися Богородиці про захист від ворогів — сарацинів, оскільки у Влахернської церкви зберігалися реліквії, відомі як пояс Богородиці і її головна хустка.

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В ту ніч, під час служби, Пресвята Богородиця в оточенні пророка Іоанна Предтечі та апостола Іоанна Богослова з’явилася до народу. Вона помолилася за порятунок своїх підданих і, знявши з голови свою хустку (покрив) розстелила його над людьми, що молилися. За легендою, після обряду, разом зі святою зник і її покрив, а сарацини покинули околиці Константинополя.

На Покрову всією сім’єю ходили в храм — помолитися Богородиці і попросити її про захист і благополуччя.

Що не можна робити на Покров Пресвятої Богородиці

Не можна займатися великими домашніми справами, такими як прання, прибирання та шиття.

Ні в якому разі не можна відмовляти в гостинності.

Під суворим табу лайка і лихослів’я. Це вважається великим гріхом.

Не рекомендується ворожити 14 жовтня.

На Покрову варто утриматися від обжерливості і спиртних напоїв.

Не варто в цей день позичати гроші і відмовляти сватам.

14 жовтня дівчатам потрібно було ходити тільки з покритою головою.

Прикмети на Покров Пресвятої Богородиці

Перший сніг до Покрови — зима прийде нескоро.

На Покрову дерева стоять голі — зима буде теплою, листя не облетіли — чекай морозів.

На Покрову вітер зі сходу — зима буде холодна.

Відліт журавлів на Покрову — на ранню і холодну зиму.

Який Покров, така й зима.

Якщо на Покрову спекти млинців, в будинку всю зиму буде тепло.

Не забудьте привітати своїх рідних з цим великим святом. "Телеграф" для цього зібрав красиві картинки для привітання з Покровом Пресвятої Богородиці.