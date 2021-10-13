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Прикмети і що суворо заборонено робити на Покров 14 жовтня

Автор
Анна Барабан
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Покрова — одне з головних релігійних свят Новина оновлена 13 жовтня 2021, 14:01
Покрова — одне з головних релігійних свят

Свято, повна назва якого Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, в православ’ї є великим і неперехідним.

14 жовтня відзначається Покров Пресвятої Богородиці — один з найбільш значущих свят осені.

В основі свята Покрова лежить історична подія, яка сталася в Константинополі. Місцеві християни вирішили зібратися і помолитися Богородиці про захист від ворогів — сарацинів, оскільки у Влахернської церкви зберігалися реліквії, відомі як пояс Богородиці і її головна хустка.

В ту ніч, під час служби, Пресвята Богородиця в оточенні пророка Іоанна Предтечі та апостола Іоанна Богослова з’явилася до народу. Вона помолилася за порятунок своїх підданих і, знявши з голови свою хустку (покрив) розстелила його над людьми, що молилися. За легендою, після обряду, разом зі святою зник і її покрив, а сарацини покинули околиці Константинополя.

На Покрову всією сім’єю ходили в храм — помолитися Богородиці і попросити її про захист і благополуччя.
На Покрову всією сім’єю ходили в храм — помолитися Богородиці і попросити її про захист і благополуччя.

Що не можна робити на Покров Пресвятої Богородиці

  • Не можна займатися великими домашніми справами, такими як прання, прибирання та шиття.
  • Ні в якому разі не можна відмовляти в гостинності.
  • Під суворим табу лайка і лихослів’я. Це вважається великим гріхом.
  • Не рекомендується ворожити 14 жовтня.
  • На Покрову варто утриматися від обжерливості і спиртних напоїв.
  • Не варто в цей день позичати гроші і відмовляти сватам.
14 жовтня дівчатам потрібно було ходити тільки з покритою головою.
14 жовтня дівчатам потрібно було ходити тільки з покритою головою.

Прикмети на Покров Пресвятої Богородиці

  • Перший сніг до Покрови — зима прийде нескоро.
  • На Покрову дерева стоять голі — зима буде теплою, листя не облетіли — чекай морозів.
  • На Покрову вітер зі сходу — зима буде холодна.
  • Відліт журавлів на Покрову — на ранню і холодну зиму.
  • Який Покров, така й зима.
  • Якщо на Покрову спекти млинців, в будинку всю зиму буде тепло.

Не забудьте привітати своїх рідних з цим великим святом. "Телеграф" для цього зібрав красиві картинки для привітання з Покровом Пресвятої Богородиці.

Теги:
#Покров #Прикмети #Заборони #Покров Пресвятої Богородиці
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