Українців тронув добрий постер на День захисника 14 жовтня

На День захисника України з'явився зворушливий постер, який сподобався багатьом користувачам соцмереж.

У середу, 14 жовтня 2020 року, в Україні відзначається державне свято - День захисника. З 2015 року цей день є офіційним вихідним.

В цей день "Радіо Свобода" поділилася прекрасним постером, який підхопили інші користувачі Мережі.

"Добрякуватий милий постер до Дня Захисників України", - прокоментував Роман Кулик.

Інші користувачі часто коментують постер словами "Слава Україні - Героям Слава".

Також, 14 жовтня відзначаються свята Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва і війська.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав обряди, ритуали і замовляння для незаміжніх дівчат до 14 жовтня.

"Гарно", - так прокоментував постер Євген Магда.