Українців тронув добрий постер на День захисника 14 жовтня

У середу, 14 жовтня 2020 року, в Україні відзначається державне свято - День захисника. З 2015 року цей день є офіційним вихідним.
В цей день "Радіо Свобода" поділилася прекрасним постером, який підхопили інші користувачі Мережі.
Вітаємо! pic.twitter.com/WTYjtSgGFN— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 13, 2020
"Добрякуватий милий постер до Дня Захисників України", - прокоментував Роман Кулик.
Інші користувачі часто коментують постер словами "Слава Україні - Героям Слава".
Також, 14 жовтня відзначаються свята Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва і війська.
Нагадаємо, "Телеграф" зібрав обряди, ритуали і замовляння для незаміжніх дівчат до 14 жовтня.
"Гарно", - так прокоментував постер Євген Магда.