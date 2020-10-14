У День захисника України мережу вразили "сильним і правильним" відео

Ролик зняли на одному ентузіазмі і без всякого бюджету спеціально до 14 жовтня.

У середу, 14 жовтня, з нагоди Дня захисника України харківський художник Микита Тітов поділився дуже сильним тематичним відео.

Він опублікував його на своїй сторінці в Facebook.

"Вітаю всіх з дуже важливим святом, Днем захисника, і нехай у нас з'явитися ще один День нашої перемоги!", - написав Тітов.

Примітно, що цей ролик знімався зовсім без бюджету, не було ні дорогих режисерів, продакшенів, обладнання.

Український історик Володимир В'ятрович так прокоментував відео: "Сильний і правильний ролик".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" презентував яскраві картинки і листівки на 14-жовтня для привітання українських захисників з їх святом.