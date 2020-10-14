Лікування COVID-19 спричинило незворотні наслідки та інвалідність: лікарі шукають пояснення

Чоловік позбувся слуху через коронавірус.

Ускладнення від коронавірусу залишаються з людиною навіть після одужання. Такий же випадок стався з 45-річним пацієнтом з Британії, який позбувся слуху через Covid-19.

Про це повідомили ВВС.

Британські лікарі стверджують, що це перший подібний випадок, пов'язаний з пандемією коронавірусу.

У рідкісних випадках раптова втрата слуху може бути наслідком інших вірусних інфекцій, наприклад грипу.

Експерти медики заявили, що стероїдні препарати з журналу BMJ Case Reports можуть допомогти уникнути цієї шкоди, якщо їх прийняти досить рано.

Переливання крові

Пацієнт, що страждає на астму, був госпіталізований в лондонську лікарню з симптомами Covid-19 і переведений в реанімацію після того, як йому було важко дихати.

Аналізи підтвердили, що у нього коронавірус, і йому поставили апарат ШВЛ.

Йому також потрібні були різні ліки і переливання крові, перш ніж він почав одужувати і через 30 днів відключився від апарату ШВЛ.

Але через тиждень після того, як дихальна трубка була видалена і він вийшов з реанімації, він зауважив шум у вухах (дзвін або дзижчання), за яким послідувала раптова втрата слуху в його лівому вусі.

Тест слуху показав, що втрата слуху була пов'язана з пошкодженням слухового нерва, середнього вуха або обох, а не з запаленням або закупоркою слухового проходу.

Лікарі не змогли знайти ніяких пояснень його проблем зі слухом, крім недавньої хвороби Covid-19.

Йому дали стероїдні таблетки та уколи в вухо, що трохи допомогло, але у нього необоротна втрата слуху.

Варто нагадати, що медики зафіксували першу смерть від повторного захворювання COVID-19 в світі.