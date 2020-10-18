90 осіб померло від коронавірусу в Україні за добу: статистика на 18 жовтня

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5231 людини, зафіксовано 90 летальних випадків, 1 264 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок неділі, 18 жовтня.

Добовий показник захворюваності різко знизився, днем раніше був зафіксований антирекорд - за добу захворіло 6410 осіб.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 298 872 особи, з них 125 377 одужали, летальних випадків - 5607.

На даний момент випадки коронавирусної хвороби виявлено:

Вінницька область - 8356 випадків;

Волинська область - 10830 випадків;

Дніпропетровська область - 10933 випадки;

Донецька область - 7007 випадків;

Житомирська область - 9787 випадків;

Закарпатська область - 11736 випадків;

Запорізька область - 6365 випадків;

Івано-Франківська область - 16580 випадків;

Кіровоградська область - одна тисяча п'ятсот шістьдесят чотири випадки;

Київ - 30463 випадки;

Київська область - 12684 випадки;

Львівська область - 24844 випадки;

Луганська область - 2422 випадки;

Миколаївська область - 5687 випадків;

Одеська область - 18729 випадків;

Полтавська область - 5877 випадків;

Рівненська область - 15882 випадки;

Сумська область - 8850 випадків;

Тернопільська область - 17361 випадок;

Харківська область - 28518 випадків;

Херсонська область - 2472 випадки;

Хмельницька область - 10818 випадків;

Чернівецька область - 17659 випадків;

Черкаська область - 6762 випадки;

Чернігівська область - 6686 випадків.

Уряд продовжив карантин до 31 грудня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.

Країну поділили на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавируса. У кожній з них діє певний ряд обмежень.