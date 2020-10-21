Скачать
Середа, 21.10.2020
Більше 140 хворих померли за добу: коронавірус побив всі антирекорди в Україні
Більше 140 хворих померли за добу: коронавірус побив всі антирекорди в Україні
Зеленський заявив про клінічні випробування українських препаратів для боротьби з коронавірусом
Зеленський заявив про клінічні випробування українських препаратів для боротьби з коронавірусом
Зеленський виступить в Раді з щорічним зверненням: стали відомі головні тези
Зеленський виступить в Раді з щорічним зверненням: стали відомі головні тези
Промоутер розкрив найближчі плани Ломаченко
Промоутер розкрив найближчі плани Ломаченко

Більше 140 хворих померли за добу: коронавірус побив всі антирекорди в Україні

Більше 140 хворих померли за добу: коронавірус побив всі антирекорди в Україні
09:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Станом на ранок середи, 21 жовтня, в Україні підтвердили майже 7 тисяч нових випадків коронавірусного захворювання.

Поки в Британії заявляють, що вакцина від коронавірусу з'явиться лише навесні 2021 року, в Україні продовжує зростати захворюваність.

Вранці 21 жовтня в Україні виявили майже 6,7 тисячі нових випадків коронавірусу, що є черговим антирекордом. Всього в країні 315 826 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

Про це свідчать дані системи РНБО, що здійснює моніторинг ситуації з COVID-19.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 177 680 в даний момент хворіють COVID-19 в Україні за останню добу виявили 6 719 інфікованих.

За минулу добу від коронавируса помер 141 українець, всього в Україні зафіксували 5 927 жертв COVID-19.

Зеленський заявив про клінічні випробування українських препаратів для боротьби з коронавірусом

Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня, український депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запідозрив у себе коронавірус COVID-19 і розповів про труднощі, з якими зіткнувся під час складання тесту в Києві.

Британія хоче стати першою країною, яка протестує вакцину від коронавірусу на людях, - вчені планують взяти 90 здорових добровольців і навмисно заразити їх COVID-19.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 СЕЗ на Донбасі може запустити розпад України: що робити Києву, щоб швидко повернути Донбас
02 Більше 140 хворих померли за добу: коронавірус побив всі антирекорди в Україні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Боротьба з коронавірусом, Донбас, Крим та армія: повний текст щорічного звернення Зеленського
Боротьба з коронавірусом, Донбас, Крим та армія: повний текст щорічного звернення Зеленського
Сухо, але прохолодно: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
Сухо, але прохолодно: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
Зеленський пояснив, що таке ВЕЗ на Донбасі і кого з жителів ОРДЛО чекає амністія
Зеленський пояснив, що таке ВЕЗ на Донбасі і кого з жителів ОРДЛО чекає амністія
SSC Tuatara встановив рекорд швидкості для серійних автомобілів: вражаюче відео
SSC Tuatara встановив рекорд швидкості для серійних автомобілів: вражаюче відео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся