Більше 140 хворих померли за добу: коронавірус побив всі антирекорди в Україні

Станом на ранок середи, 21 жовтня, в Україні підтвердили майже 7 тисяч нових випадків коронавірусного захворювання.

Поки в Британії заявляють, що вакцина від коронавірусу з'явиться лише навесні 2021 року, в Україні продовжує зростати захворюваність.

Вранці 21 жовтня в Україні виявили майже 6,7 тисячі нових випадків коронавірусу, що є черговим антирекордом. Всього в країні 315 826 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

Про це свідчать дані системи РНБО, що здійснює моніторинг ситуації з COVID-19.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 177 680 в даний момент хворіють COVID-19 в Україні за останню добу виявили 6 719 інфікованих.

За минулу добу від коронавируса помер 141 українець, всього в Україні зафіксували 5 927 жертв COVID-19.

Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня, український депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запідозрив у себе коронавірус COVID-19 і розповів про труднощі, з якими зіткнувся під час складання тесту в Києві.

Британія хоче стати першою країною, яка протестує вакцину від коронавірусу на людях, - вчені планують взяти 90 здорових добровольців і навмисно заразити їх COVID-19.